Il team OG Motorsport by Sarazin si rafforza per il FIM EWC 2021 con Baptiste Guittet, Camille Hedelin e Alex Plancassagne in sella alla R1 #66.

Dal 2009 presenza fissa del Mondiale Endurance, il team OG Motorsport by Sarazin punta in alto per il 2021. In virtù dell’esperienza consolidata in questi anni, la compagine francese si presenterà al via della 24h Le Mans del 17-18 aprile prossimi con una line-up di piloti decisamente competitiva. Con le R1 messe a disposizione da Yamaha Bonneton, la squadra diretta da Fabrice Auger punterà, senza mezzi termini, alla vittoria della classe Superstock.

STORIA

Dodicesimi nella FIM Endurance World Cup 2019/2020, OG Motorsport by Sarazin ha concluso al sesto posto di classe Stock l’ultima edizione della 24 ore di Le Mans. La continuativa partecipazione al Mondiale ha visto la squadra ottenere nel 2016 il settimo posto finale, mancando tuttavia il traguardo rappresentato dal podio di classe.

PIANI AMBIZIOSI

Per centrare questo obiettivo, OG Motorsport by Sarazin ha rafforzato la propria rosa di piloti, di assoluto valore per la classe Superstock. In sella alla R1 #66 si alterneranno infatti Baptiste Guittet (dai trascorsi in SERT e Junior Team LMS), Alex Plancassagne e Camille Hedelin, trio di tutto rispetto con esperienze importanti anche nella top class EWC. A loro spetterà il compito di condurre la squadra nelle posizioni di vertice in una classe Superstock dal livello decisamente elevato.