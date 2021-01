Chiude il Team MotoMap protagonista della 8h Suzuka

Dal 2005 impegnato nel motociclismo All Japan, il team MotoMap ha chiuso i battenti e non sarà al via della 8 ore di Suzuka 2021.

Dal 2005 il team MotoMap si è distinto in positivo nell’universo del motociclismo All Japan. Rivenditore Suzuki, legato chiaramente alla casa di Hamamatsu, di anno in anno si è affermato nell’elite delle competizioni motociclistiche giapponesi, oltretutto riuscendo a ben figurare in diverse edizioni della 8 ore di Suzuka. Una storia che non avrà un seguito in questo 2021…

CHIUSURA A FINE 2020

Il team MotoMap ha infatti annunciato la conclusione del progetto sportivo per questa stagione. Se la divisione commerciale (MotoMap Sales Network) continuerà la propria attività di successo, non vi sarà più spazio per le competizioni a due ruote. Dopo 14 anni di impegno a tempo pieno, la squadra nipponica ha chiuso i battenti e, di conseguenza, non si ripresenterà pertanto al via anche della 8 ore di Suzuka.

RISULTATI DI RILIEVO

Principalmente con Yoshihiro Konno, tra gli artefici del progetto e pilota anche nel corso della stagione 2020 dell’All Japan, il team MotoMap ha conquistato risultati di rilievo alla maratona Endurance del Sol Levante. Nel 2016 con lo stesso Konno, Josh Waters e Nobuatsu Aoki, la Suzuki GSX-R 1000 #32 ha concluso al quinto posto assoluto. Nel biennio 2018-2019 ha successivamente intrapreso la sfida per vincere la classe Superstock, mancando tuttavia questo traguardo per episodi sfortunati.

L’ULTIMA 8 ORE

L’edizione 2019 resterà pertanto l’ultima 8 ore di Suzuka disputata dal team MotoMap, per l’occasione con gli pneumatici Pirelli e la co-denominazione “S.W.A.T.“, acronimo di “Suzuki Waters Aoki Team“, frutto dell’impegno in pista degli stessi Josh Waters, Nobuatsu Aoki più Dan Linfoot. Curiosità: al seguito di questa spedizione era presente Damien Saulnier, attuale team manager Yoshimura SERT, invitato per offrire i suoi feedback per la GSX-R 1000 Superstock in virtù della sua prolungata direzione di successo dello Junior Team LMS. Per l’occasione inoltre Makoto Busujima, pilota di gare per moto d’acqua con record mondiali all’attivo, svolse il ruolo di direttore sportivo dell’ultima avventura del team MotoMap alla 8 ore.