Lorenzo Zanetti con ERC Endurance Ducati al Bol d’Or

Lorenzo Zanetti sarà al via del Bol d'Or e della 8 ore di Most del FIM EWC con ERC Endurance Ducati in sostituzione dell'infortunato Louis Rossi.

Si arricchisce sempre più la “nazionale azzurra” del Mondiale Endurance FIM EWC. Lorenzo Zanetti sarà infatti al via dell’imminente Bol d’Or, la 24 ore di scena al Circuit Paul Ricard di Le Castellet nel weekend del 18-19 settembre prossimi, ai comandi della Panigale V4 R #6 del Team ERC Endurance Ducati. Per il pilota e collaudatore ufficiale Ducati Corse è inoltre previsto l’impegno anche alla 8 ore di Most, atto conclusivo della stagione 2021.

ZANETTI NELL’ENDURANCE

Lorenzo Zanetti è stato convocato in sostituzione di Louis Rossi, infortunatosi ai Pré-Test del Bol d’Or. Per il forte pilota bresciano si tratterà di un ritorno nell’Endurance, considerando che nel 2014 prese parte alla 8 ore di Suzuka con F.C.C. TSR Honda in equipaggio con Jonathan Rea e Kosuke Akiyoshi.

ASSAGGIO AD ESTORIL

Dopo aver corso con la V4 R nel Mondiale Superbike, MotoAmerica, ARRC e CIV, adesso Lorenzo Zanetti potrà correre con la Panigale anche nel Mondiale Endurance. Lo scorso mese di luglio, come riportato in questo articolo, per conto di Ducati Corse, prese parte alla giornata di Test pre-evento della 12 ore di Estoril (nella foto). Al Bol d’Or affiancherà Etienne Masson e Mathieu Gines nell’equipaggio titolare ERC Endurance Ducati, pronto ad affrontare la sua prima 24 ore in carriera.