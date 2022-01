Kevin Manfredi con Wojcik #777 al via del FIM EWC 2022

Kevin Manfredi torna a tempo pieno nel Mondiale Endurance: sarà al via della classe Superstock con la Yamaha R1 #777 del Wojcik Racing Team.

Kevin Manfredi ritorna a tempo pieno nel Mondiale Endurance FIM EWC. Il pilota spezzino, reduce da un biennio di successi nel “Challenge” (Europeo) del Mondiale Supersport, affronterà tutta la stagione 2022 delle competizioni motociclistiche di durata nella classe Superstock. Tra le varie offerte pervenute, Manfredi ha firmato con il Wojcik Racing Team per salire in sella alla Yamaha R1 #777, dando seguito all’esperienza vissuta insieme alla 12 ore di Estoril 2021.

RITORNO NELL’ENDURANCE

“Sono molto felice di tornare al Mondiale Endurance, dopo aver conquistato due titoli europei ammetto che il mio obiettivo sarebbe quello di vincere il Titolo del Mondo, anche se molto difficile“, ha spiegato Kevin Manfredi. “Il Mondiale Endurance per me è come una seconda casa, amo l’ambiente, la passione che si respira nel paddock durante tutto il weekend di gara. Dopo 4 splendidi anni in Kawasaki con il Team 33 Louit Moto che ringrazio moltissimo, ho deciso di ritornare attivamente in questo Campionato con il Team Wojcik 777 e con la loro Yamaha R1 con cui ho avuto modo di correre la 12h di Estoril nel 2021“.

AL VIA DELLA STOCK

Kevin Manfredi sarà al via della combattutissima classe Superstock dove ha già ottenuto svariati podi nel triennio 2017-2019. Con Wojcik l’obiettivo sarà quello di puntare alla Coppa del Mondo di categoria. “Fin da subito mi sono trovato bene con tutta l’equipe e con la moto, la squadra mi ascolta molto ed è anche per questo motivo che durante l’ultimo periodo di trattative ho deciso di chiudere con loro il mio accordo per questa nuova stagione 2022. Quella che si correrà quest’anno sarà una stagione impegnativa, con ben tre gare da 24 ore quali: Le Mans, Spa e Bol D’or e con il sogno di correre per la prima volta la prestigiosa 8h di Suzuka (non rientrante nel calendario della Superstock, ndr). Assieme ai miei compagni di squadra lavorerò duramente gara dopo gara per ottenere sempre i migliori risultati possibili.”