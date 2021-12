Kawasaki SRC annuncia Masson, Marino e De Puniet per il FIM EWC

Confermata la nostra anticipazione dei giorni scorsi: Etienne Masson, Florian Marino e Randy De Puniet con Kawasaki SRC per il Mondiale Endurance 2022.

In quella che potrebbe essere una delle ultime stagioni con Gilles Stafler al timone di comando, Kawasaki SRC rivoluziona la propria line-up di piloti. Come anticipato lo scorso 2 dicembre, saranno Etienne Masson, Florian Marino e Randy De Puniet a correre con la Ninja ZX-10RR #11 nel FIM EWC 2022. Un trio di piloti rinnovato, tra nuovi acquisti ed un ritorno.

NUOVA LINE-UP

Un terzetto definito nelle scorse settimane in seguito alla decisione di Jeremy Guarnoni di passare alla BMW ufficiali. Non riconfermati Erwan Nigon ed il 4 volte Campione del Mondo David Checa, Kawasaki SRC ha voluto puntare su un trio di esperienza nella specialità, strappandoli alla concorrenza. Per Etienne Masson, tre volte iridato EWC, sarà la prima esperienza con Kawasaki. Tornerà invece in sella ad una Ninja Florian Marino, dai trascorsi in Louit Moto, per non parlare di Randy De Puniet. Archiviato il burrascoso divorzio di fine 2018, RDP sarà nuovamente in forze alla squadra di riferimento Kawasaki della specialità.

PRESTO I PRIMI TEST

Non trovano pertanto conferma alcune “sparate” degli ultimi giorni, con Kawasaki SRC che, da tempo, aveva definito questo terzetto titolare. Una decisione presa con largo anticipo, così da pianificare un intenso inverno di test con la nuova Ninja ZX-10RR, per riconquistare quel #1 ottenuto nel corso della magica stagione 2018/2019.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1