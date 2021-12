Jeremy Guarnoni nuovo pilota BMW Motorrad per il FIM EWC

Adesso è ufficiale: Jeremy Guarnoni affiancherà Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Kenny Foray al team BMW Motorrad per il FIM EWC 2022.

Dopo aver lasciato il Team Kawasaki SRC, adesso Jeremy Guarnoni è ufficialmente un nuovo pilota del BMW Motorrad World Endurance per il FIM EWC 2022. Un annuncio che segue alla nostra anteprima della giornata di ieri, con questo ingaggio che sancisce a tutti gli effetti i propositi ambiziosi BMW nelle corse motociclistiche di durata.

GUARNONI COMPLETA UN DREAM TEAM

Campione del Mondo 2018/2019, Jeremy Guarnoni dopo un Bol d’Or (2013) ed una 24 ore di Le Mans (2019) vinte ha preso la decisione di congedarsi dal Team Kawasaki SRC, sposando la causa BMW Motorrad. Il Campione Europeo Superstock 600 2010 affiancherà i riconfermati Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik, più Kenny Foray validissima “riserva” dell’equipaggio titolare.

PRIMO TEST AD ALMERIA

Contestualmente all’annuncio diffuso da BMW Motorrad, Guarnoni ha avuto modo di provare la M 1000 RR #37 ad Almeria. “Ho avuto un’ottima impressione della moto“, ha ammesso Jey. “Il livello di performance è incredibile e mi sono trovato subito bene. Sono molto contento anche della squadra, molto professionale. Ho instaurato subito un buon feeling con i meccanici, il capo-tecnico ed i miei compagni di squadra. Conoscevo già Ilya, Markus e Kenny come avversari, adesso sono dalla mia parte e, ne sono convinto, possiamo ottenere grandi risultati nella prossima stagione.”

AMBIZIONI BMW MOTORRAD

Vice-Campioni del Mondo 2021 con la splendida vittoria alla 6 ore di Most, BMW Motorrad World Endurance Team con l’ingaggio di Guarnoni riafferma la ferma volontà di puntare al titolo iridato 2022. “Credo che ci siamo meritati di aver concluso al secondo posto in campionato quest’anno“, ha commentato Werner Daemen, team manager dello squadrone BMW Motorrad #37. “Dalla vittoria a Most siamo ripartiti per i primi test in ottica 2022. Abbiamo molto lavoro da fare, ma siamo soddisfatti della nuova line-up di piloti. Tutti top rider con l’innesto di Jeremy Guarnoni, un vero pilota di Endurance ed una grande aggiunta al nostro gruppo.”

