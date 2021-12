F.C.C. TSR Honda France ingaggia Gino Rea per il Mondiale Endurance 2022, affiancherà i riconfermati Josh Hook e Mike Di Meglio.

Un trio di piloti veloci per andare a caccia del titolo mondiale. F.C.C. TSR Honda, in trionfo nel FIM EWC 2017/2018, ha comunicato l’ingaggio di Gino Rea per la stagione 2022 dove affiancherà i riconfermati Josh Hook e Mike Di Meglio. La squadra di riferimento Honda delle corse motociclistiche di durata punta così su uno dei migliori piloti “privati” emersi dal FIM EWC, con l’obiettivo di riappropriarsi del #1.

FUORI TAKAHASHI, ARRIVA REA

Gino Rea sostituirà Yuki Takahashi, il quale nel 2021 ha pagato dazio con cadute che hanno precluso a F.C.C. TSR Honda la possibilità di lottare per il titolo iridato. Il pilota giapponese ha pagato due scivolate nei suoi primi due stint al Bol d’Or, oltre che una successiva caduta al giro di ingresso in pista nel corso della 6 ore di Most.

REA TORNA IN SELLA AD UNA HONDA

Sul podio al Bol d’Or 2019 e 12 ore di Estoril 2020 con Wojcik Yamaha, Gino Rea ha già corso in passato con Honda. Oltre al titolo Europeo Superstock 600 2009 vinto con il Ten Kate Junior Team, nel 2016 disputò la 8 ore di Suzuka con il TOHO Racing ed una CBR gommata Bridgestone. “Sono estremamente felice di entrare a far parte del team F.C.C. TSR Honda France“, ammette il pilota britannico. “Ho iniziato la mia carriera con una Honda QR50 e con una CBR ho vinto l’Europeo Superstock. Ho sempre aspirato a diventare Campione del Mondo e ora so di correre con una squadra che può puntare a questo traguardo. Credo possiamo lottare per il titolo mondiale FIM EWC ed è un privilegio poter correre con due piloti forti come Mike Di Meglio e Josh Hook.”

PRESTO I PRIMI TEST

Per correre con F.C.C. TSR Honda, Gino Rea ha rinunciato al British Superbike dove ha conquistato due vittorie nel 2021 con Buildbase Suzuki. L’EWC sarà il suo programma prioritario, con un intenso programma di test definito dalla squadra tra Giappone e Spagna nelle prossime settimane.

