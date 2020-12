Calendario 2021 del Mondiale Endurance FIM EWC con 5 round

Annunciato (finalmente...) il calendario 2021 del Mondiale Endurance FIM EWC 2021 con 5 round confermati da Le Mans ad Estoril, tornano Suzuka e Bol d'Or.

Il Mondiale Endurance FIM EWC ha (finalmente…) il suo calendario 2021. In data 29 dicembre, il promoter Eurosport Events e la FIM hanno svelato ufficialmente la schedule dell’anno venturo con 5 round previsti dalla 24 ore di Le Mans alla riconfermata “Finale” rappresentata dalla 12 ore di Estoril.

2021

Un calendario che riflette appieno quanto anticipato lo scorso 6 ottobre. Non ci sarà più la stagione invernale, con tutte le gare che torneranno a disputarsi nel medesimo anno solare. Inoltre, come garantito dal promoter, tutti gli eventi previsti avranno luogo a prescindere dall’apporto (o meno) del pubblico. A porte aperte o chiuse, le 5 gare previste per la stagione 2021 si faranno…

5 ROUND

Il Mondiale Endurance FIM EWC tornerà in azione il 17-18 aprile prossimi con la 24 ore motociclistica di Le Mans, seguirà sabato 23 maggio la 8 ore di Oschersleben, cancellata nel 2020 per l’emergenza COVID-19. Discorso analogo per la 8 ore di Suzuka, confermatissima in data 18 luglio, a seguire il Bol d’Or (18-19 settembre) e la 12 ore di Estoril (sabato 16 ottobre). La tappa portoghese sostituirà in questo caso la 8 ore di Sepang, non confermata per via delle problematiche inerenti la pandemia in corso…

IL CALENDARIO 2012 DEL FIM EWC

17-18 aprile: 24 ore di Le Mans

23 maggio: 8 ore di Oschersleben

18 luglio: 8 ore di Suzuka

18-19 settembre: Bol d’Or 24 ore

16 ottobre: 12 ore di Estoril