Il FIM EWC piange la scomparsa di Charles Roche

Charles Roche, presenza fissa alla 24 ore di Le Mans e Bol d'Or, ha perso la vita in seguito ad un fatale incidente stradale nella serata di domenica.

Alla vigilia del conclusivo round del FIM EWC 2021 in programma questo sabato a Most, il paddock del Mondiale Endurance è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Charles Roche. Il motociclista francese, 37 anni, ha perso la vita in seguito ad un fatale incidente stradale registratosi domenica sera.

CHARLES ROCHE

Originario di Boulogne-sur-Mer, Charles Roche esordì nell’Endurance con il team Motos Actives Sport, per poi dal 2012 difendere i colori del Team Space Moto nelle 24 ore d’oltralpe. Complessivamente Roche ha disputato 10 edizioni della 24 ore di Le Mans e 11 Bol d’Or, l’ultimo disputatosi lo scorso mese di settembre. In quest’ultima circostanza proprio Charles portò la GSX-R 1000 #73 sul traguardo in dodicesima posizione assoluta, settima di classe Superstock.

EWC IN LUTTO

Il paddock del FIM EWC è rimasto sconvolto da questa notizia. Non mancheranno le occasioni questo fine settimana a Most per ricordare “Charlir“, stringendosi attorno ai suoi familiari e amici.