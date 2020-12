Bolliger Kawasaki annuncia i piloti per il FIM EWC 2021

Marcel Brenner la novità del Team Bolliger Switzerland per la stagione 2021 del Mondiale Endurance FIM EWC, la prima senza Hämpu Team Manager.

Il 2021 sarà un anno speciale, contraddistinto da una sorta di rivoluzione al Team Bolliger Switzerland. Il primo senza Roman Stamm “capitano” dell’equipaggio titolare, il primo senza Hanspeter “Hämpu” Bolliger al muretto box in qualità di Team Manager. Da 45 anni impegnato nelle competizioni motociclistiche e da 38 nell’Endurance (debutto alla 24 ore di Imola 1982), Hämpu ufficialmente dopo la 12 ore di Estoril 2020 ha ceduto il timone di comando della squadra a suo figlio Kevin, da diversi anni destinato ad occuparsi in toto della compagine elvetica.

CAMBIAMENTI

Con Hämpu in pensione e Roman Stamm che ha deciso di appendere il casco al chiodo, inevitabilmente per il Team Bolliger Switzerland inizierà una nuova era. Seppur nel segno della continuità, facendo affidamento su un’esperienza consolidata nel corso degli anni e diverse certezze. Dall’organizzazione interna al sodalizio pluri-decennale con Kawasaki, con nuovamente il #8 a caratterizzare la squadra, insieme alla Suzuki SERT, “decana” della specialità.

RINNOVATA LINE-UP DI PILOTI

La line-up di piloti 2021 presenterà tre conferme, nello specifico Nigel Walraven, Jan Buhn e Jesper Pellijeff, con la Kawasaki #8 già nel corso del 2020 che sta per concludersi. La novità è rappresentata dall’innesto di Marcel Brenner, pilota tedesco con una pluriennale esperienza nel CEV Moto2, all’esordio nell’Endurance. Brenner ha siglato un contratto come 4° pilota dell’equipaggio, pronto a subentrare in corso d’opera al trio titolare. Parallelamente a questo impegno sarà inoltre al via dell’IDM Supersport con una Yamaha R6 dell’Hess Racing in vista di un eventuale passaggio al Mondiale di categoria in ottica 2022.