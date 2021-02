BMRT 3D Maxxess Nevers: i piloti per il FIM EWC 2021

BMRT 3D Maxxess Nevers rinnova la fiducia a Jonathan Hardt, Anthony Loiseau e Julien Pilot per la stagione 2021 del FIM EWC classe Superstock.

Nelle ultime stagioni del Mondiale Endurance il team BMRT 3D Maxxess Nevers è cresciuto esponenzialmente sotto il profilo dei risultati. Podi di tappa della Superstock, in lizza per il primato di categoria, di buon auspicio per proseguire questo trend in positivo anche in ottica 2021, puntando sulla continuità.

2021

Facendo affidamento sulla “vecchia” Kawasaki Ninja ZX-10R, il team BMRT 3D Maxxess Nevers punterà nuovamente sulla classe Superstock. L’equipaggio diretto da Romain Mange conta di riscattare il ritiro per problema tecnico alla 24 ore di Le Mans 2020, centrando quel podio alla Sarthe finora mancato.

PILOTI

In segno di continuità, nel corso della stagione 2021 si alterneranno in sella alla Kawasaki #24 piloti già conosciuti. Trovano infatti conferma Anthony Loiseau, Jonathan Hardt più Julien Pilot, quest’ultimo prossimo a diventare papà e, pertanto, dalla partecipazione ancora incerta per Le Mans.

TRAGUARDI

In una classe Superstock sempre più competitiva, la compagine francese si è distinta in positivo nell’ultimo biennio. Tre i podi totalizzati dove spiccano il 2° posto al Bol d’Or e 8 ore dello SlovakiaRing nel corso del 2019, comprensivi del terzo posto finale nella FIM Endurance World Cup stagione 2018/2019.