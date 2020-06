8 ore di Suzuka 2020: Test ufficiali nella settimana di gara

Per la 8 ore di Suzuka 2020 è prevista una sola sessione di Test ufficiali nella settimana di gara: determinati team e piloti non potranno provare prima.

Confermata nel calendario il 1 novembre prossimo, della 8 ore di Suzuka 2020 si conoscerà il suo effettivo futuro il prossimo mese di luglio. Le incertezze legate all’emergenza COVID-19, iniziando dalle restrizioni imposte dal Governo giapponese, lasciano tuttora in seria discussione la regolare disputa de “La gara delle gare“. Nel frattempo Mobilityland, società che per conto di Honda gestisce gli impianti di Suzuka e Motegi, procede spedita e ha già previsto diverse novità… forzate per l’edizione 2020.

PROGRAMMA

Come riportato in precedenza, nel caso la 8 ore di Suzuka 2020 si disputerà con un programma inedito. Niente Top 10 Trial, qualifiche al sabato, partenza domenica alle 10:00 e non al tradizionale orario delle 11:30. Tuttavia per la 43esima edizione si prospetta una settimana… infinita.

TEST IN SETTIMANA DI GARA

Mobilityland ha infatti annunciato che quest’anno si disputerà una sola sessione di Test ufficiali. Più che prove “pre-evento”, avranno luogo nella settimana di gara. Nello specifico squadre e piloti iscritti scenderanno in pista da mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre. Tre giorni di prove, poi l’indomani le qualifiche ufficiali e, domenica, la 8 ore.

RESTRIZIONI AI TEST

Di fatto le squadre non avranno, con i rispettivi piloti titolari, l’opportunità di provare a Suzuka alla vigilia dell’evento. Per tutto il mese di ottobre, le squadre iscritte non potranno effettuare Test privati sul tracciato dell’ottovolante con i propri piloti che siano iscritti a tempo pieno al Motomondiale, Superbike, BSB, Mondiale Endurance FIM EWC o rientrino nella top-15 dell’All Japan Superbike. Nel caso sarà a tutti gli effetti una 8 ore a dir poco anomala…