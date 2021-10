La 24h di Spa nel calendario FIM EWC il 4-5 giugno 2022

La 24 ore di Spa Francorchamps è stata ufficialmente inserita nel calendario del Mondiale Endurance FIM EWC 2022 per il 4-5 giugno.

Dall’annuncio del 2019, si è giunti ai fatti. La 24h Spa EWC Motos, nuova denominazione della 24 ore motociclistica di Spa Francorchamps, tornerà nel calendario del Mondiale Endurance FIM EWC a partire dal 2022 e per i prossimi 10 anni. Originariamente 24 ore di Liegi, l’edizione 2022 si disputerà nel weekend del 4-5 giugno, con il leggendario tracciato delle Ardenne che riaccoglierà un campionato del mondo di motociclismo.

VERSO IL 2022

Proprio in queste settimane a Spa Francorchamps sono iniziati i lavori per rispondere agli standard di sicurezza della FIM. Le vie di fuga dell’Eau Rouge saranno ampliate, tanto da demolire lo storico chalet. Il circuito, tuttavia, subirà soltanto delle piccole modifiche: il fascino di Spa resterà inalterato…

CALENDARIO

Nel calendario 2022 del FIM EWC, la 24h Spa succederà alla 24 ore di Le Mans (16-17 aprile). Pandemia permettendo, il 31 luglio spazio alla 8 ore di Suzuka, con il Bol d’Or previsto per il 17-18 settembre. Incerta la 8 ore di Oschersleben, si parla sempre più insistentemente di un ritorno in Asia per novembre-dicembre. Più che Sepang, crescono le quotazioni di Mandalika per un’inedita trasferta indonesiana.