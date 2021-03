Segui in diretta la conferenza della 24 Heures Motos Le Mans 2021

Dalle 17:50 su Corsedimoto e sulla pagina Facebook sarà possibile seguire in diretta la Conferenza di Presentazione della 24 Heures Motos Le Mans 2021.

La 24 Heures Motos Le Mans si avvicina! Il 17-18 aprile prossimi scatterà ufficialmente la stagione 2021 del FIM EWC con la 44^ edizione della maratona Endurance della Sarthe. Un evento che, per il secondo anno consecutivo, si disputerà a porte chiuse complice l’emergenza COVID-19, ma dove certamente non mancheranno gli spunti d’interesse. Ritenuta oggi, più del Bol d’Or, la grande classica del motociclismo d’oltralpe, la 24 ore di Le Mans accoglierà un buon numero di iscritti e l’adesione di 6 differenti case costruttrici presenti in forma ufficiale.

DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA

Aspettando il weekend di gara, oggi al Circuit Bugatti andrà in scena la tradizionale conferenza stampa di presentazione della 24 Heures Motos Le Mans 2021, occasione per divulgare l’entry list ufficiale. Sarà possibile seguire la conferenza in diretta streaming qui su Corsedimoto.com e sulla pagina Facebook. In conduzione Alessio Piana con ospite Jacopo Zizza per scoprire gli attesi protagonisti e le ultime novità inerenti la 24 ore motociclistica di Le Mans.