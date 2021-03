Test a Le Mans per i team Bridgestone del FIM EWC

Top Team del FIM EWC supportati da Bridgestone come F.C.C. TSR Honda, Yoshimura SERT e YART Yamaha in azione a Le Mans per dei test privati.

Di fatto una settimana di Test a pieno regime per alcune squadre del FIM EWC attese protagoniste della 24 Heures Motos. Proprio al Circuit Bugatti di Le Mans, dopo la due-giorni di prove organizzate dalla SERT, si sono ritrovate per dei test privati i top team supportati direttamente da Bridgestone. Tre, nello specifico: F.C.C. TSR Honda, YART Yamaha e Yoshimura SERT Motul.

F.C.C. TSR HONDA PUNTA AL BIS

Le Mans ha rappresentato per i detentori del trofeo della 24 ore di F.C.C. TSR Honda l’opportunità di testare per la prima volta nell’anno nuovo la CBR 1000RR-R in Europa. Dopo una serie di svariati test tra Suzuka e Okayama con Yuki Takahashi in sella, lo stesso pilota giapponese (e tutti i meccanici All Japan…) si sono ritrovati al Bugatti per sperimentare una serie di novità 2021. Da un propulsore più “spinto” (alla 24 ore, vinta, 2020 hanno corso con motore standard…) ad una nuova forcella Showa. Su richiesta in particolare di Josh Hook e Mike Di Meglio, le principali attenzione sono state incentrate sull’anteriore, rendendo l’avantreno più stabile ed intuitivo.

YART YAMAHA AL LAVORO

Ai Test Bridgestone non è mancato il team YART Yamaha. Assente per infortunio il nostro Niccolò Canepa, in sella alle due R1 si sono alternati Marvin Fritz e Karel Hanika più Michael Laverty, designato come “riserva” dell’equipaggio titolare. Per la compagine di Mandy Kainz parliamo della terza uscita stagionale dopo i test in Spagna, questa volta tuttavia con temperature decisamente più basse.

SQUADRONE YOSHIMURA SERT

Campioni del Mondo in carica, ma di fatto nuova struttura, lo squadrone Yoshimura SERT Motul ha effettuato il primo test “europeo” del 2021 dopo un precedente filming day delle scorse settimane. Dal Giappone, oltre a Kazuki Watanabe che ha affiancato Gregg Black nei collaudi, sono arrivate due GSX-R 1000 nuove di zecca, tecnici e responsabili Yoshimura. Il nuovo corso della squadra che porta con sé l’eredità di 16 titoli mondiali è già iniziato…