FIM EWC 2022: partenza a Le Mans con graditi ritorni

A giorni attesa l'ufficialità del calendario 2022 del Mondiale Endurance FIM EWC spaziando tra le 24 ore di Le Mans, Spa e del Bol d'Or con il ritorno di Suzuka.

Dei principali campionati motociclistici internazionali, il Mondiale Endurance FIM EWC è tuttora l’unico a dover ancora ufficializzare il proprio calendario 2022. Di fatto, una mera formalità. Quattro delle cinque date previste sono state annunciate con largo anticipo, per una stagione che dovrebbe riportare le competizioni motociclistiche di durata alla sua “normalità”.

SI PARTE A LE MANS

Come per il 2021, anche questa stagione del FIM EWC sarà articolata sull’anno solare e non sulla “stagione invernale”. Nel caso, se ne riparlerà quando la pandemia sarà un lontano ritorno. Tornando alla più stretta attualità, il Mondiale Endurance 2022 prenderà il via il 16-17 aprile con la 45^ edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans. La prima di ben tre 24 ore previste dal calendario…

RITORNANO SPA E SUZUKA

Già, perché il 2022 del FIM EWC riporterà in auge la 24 ore di Spa Francorchamps, prevista per il 4-5 giugno prossimi. Conosciuta in precedenza come la 24 ore di Liegi, sul leggendario tracciato belga non si corre addirittura dal 2003 a questa parte. A proposito di ritorni, confermata ad oggi la 8 ore di Suzuka in data 7 agosto, esclusivamente riservata alla top class EWC.

FINALE EXTRA-EUROPEA

L’ultimo appuntamento continentale del calendario resta il Bol d’Or (17-18 settembre), con l’eventuale finale extra-europea. Come riportato lo scorso mese di novembre, tuttora questo resta l’unico nodo da sciogliere, con rumors di un ritorno a Sepang o la concreta chance di vedere la specialità correre a Mandalika (Indonesia).