A Suzuka festa per i Campioni del Mondo Endurance 2022

Riunire i Campioni del Mondo dell’Endurance in carica a 2 e 4 ruote. Questa è stata una delle principali tematiche d’interesse dell’evento d’apertura della stagione del Suzuka Circuit, l’ormai tradizionale “Suzuka Motorsport Fan Thanks Day“. Tra sabato 4 e domenica 5 marzo, l’iconico circuito dell’ottovolante ha ospitato il meglio che il Motorsport del Sol Levante (e non solo) possa offrire, con un focus dedicato proprio ai Campioni delle competizioni motoristiche di durata.

F.C.C. TSR HONDA E TOYOTA GAZOO INSIEME

Proprio così. In pista, contemporaneamente, si sono ritrovate le due squadre (giapponesi) che nel 2022 hanno conquistato i titoli mondiali dell’Endurance. Per le 2 ruote (FIM EWC) il team F.C.C. TSR Honda France con la CBR 10000RR-R #5 condotta da Josh Hook, per le 4 (FIA WEC) Toyota Gazoo Racing con la GR010 Hybrid per l’occasione affidata a Ryo Hirakawa.

BIS TRIONFALE PER IL GIAPPONE DELL’ENDURANCE

Non è la prima volta che Suzuka dedichi così ampio spazio alle squadre All Japan in trionfo nei rispettivi Mondiali Endurance. Era già accaduto nel marzo del 2019 con gli stessi team vittoriosi nella precedente stagione del WEC e dell’EWC oltre che della 24 ore di Le Mans automobilistica e motociclistica. Oltre al 2018, anche nel 2020 F.C.C. TSR Honda e Toyota Gazoo Racing erano riusciti a vincere la 24 ore della Sarthe nello stesso anno.

ENDURANCE A DUE RUOTE VERSO LA 8 ORE

Oltre a questa grande festa di stampo Endurance, l’evento ha ospitato anche un antipasto della 8 ore in agenda il 6 agosto prossimo, con annessa simulazione di partenza “stile Le Mans“. Accanto a F.C.C. TSR Honda hanno fatto passerella la CBR del Team HRC detentrice del trofeo, la GSX-R 1000 di Yoshimura SERT Motul e svariati team dell’All Japan Superbike. I “Suzuka Motorsport Fan Thanks Day” hanno inoltre ospitato la prima uscita pubblica del Team Kawasaki Webike TRICKSTAR, nuova squadra di riferimento Kawasaki del FIM EWC, con Kazuki Watanabe in sella alla ZX-10RR #11.