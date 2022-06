Endurance 24h Spa: Situazione dopo 20 ore, la BMW vicina al colpaccio

Era prevedibile che un tracciato velocissimo come Spa Francorchamps avrebbe offerto una 24h piena di colpi di scena. Ma non certo uno sconquasso così: a quattro ore dalla fine i team più accreditati sono ormai fuori gioco. E’ un’occasione d’oro per la BMW Motorrad, formazione ufficiale della marca tedesca che per altro ha sede proprio in belgio. Finora Markus Reiterberger, Jeremy Guarnoni e l’ucraino Ilya Mikhalchik sono stati impeccabili.

Quanti problemi

L’ultimo ritiro eccellente è quello di Yart Yamaha, che era partita in pole e per diciannove ore ha lottato fianco a fianco con Suzuki Sert Yoshimura. Una gran fumata dal motore poco dopo le 07:30 del mattino ha posto fine ai sogni di Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika. Ma gli altri non ridono. Honda FCC TSR ha avuto problemi nella notte, con sosta ai box necessaria per sostituire la catena. Peggio ancora per Suzuki Sert: prima uno stop per rottura di cambio e frizione, poi uno spettacolare incidente di Gregg Blank con la GSX-RR gravemente danneggiata. La riparazione ha richiesto 25 minuti, il team campione del mondo però è tornato in corsa con la possibilità di salvare almeno il podio.

No Limits quanti guai

24h Spa molto problematica anche per No Limits Motor Team, reduce dal podio nella categoria Superstock festeggiato alla 24h di Le Mans. Dopo vari inconvenienti tecnici, c’è stata anche una caduta di Stefan Hill. Il team #44 è comunque ancora in gara. All’alba è cominciato a piovere, quindi sarà una mattinata assai complicata per tutte le squadre superstiti. Gran finale alle 13.