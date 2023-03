Tragedia Clement Stoll, Gamarino: “Persona discreta, pilota veloce”

La grande famiglia del Mondiale Endurance FIM EWC è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Clement Stoll. Il ventisettenne motociclista di Strasburgo ha perso la vita a seguito di un fatale incidente registratosi mercoledì scorso a Nogaro. In quello che doveva essere il suo primo test con la Honda CBR 1000RR-R del team L’Ecole de la Performance in previsione della 24 ore motociclistica di Le Mans, il pilota transalpino è stato vittima di una fatale caduta con conseguente arresto cardiorespiratorio. Sin dai primi istanti le sue condizioni sono parse disperate, con il decesso comunicato dalla sua famiglia in data venerdì 17 marzo.

CLEMENT STOLL CONOSCIUTO DA TUTTI

Nel paddock dell’EWC tutti conoscevano Clement, habitué della specialità dal 2018 a questa parte, annoverando persino un podio di classe Superstock alla 8 ore dello SlovakiaRing. Campione 2016 del Trophee Junior Pirelli, serie con moto Superstock 600 riservata ai giovani talenti, disputò nello stesso anno persino una wild card Mondiale in Supersport a Magny-Cours, il tutto prima di intraprendere una carriera nel motociclismo tra FSBK e Mondiale Endurance. Un ragazzo pertanto conosciuto ed apprezzato da tutti, non soltanto dai motociclisti suoi connazionali.

IL PRECEDENTE CON KAWASAKI LOUIT MOTO

Nel girovagare tra diverse squadre dell’Endurance, alla 24 ore di Le Mans 2021 Clement Stoll aveva fatto capolino al Team 33 Louit Moto, struttura di riferimento Kawasaki proprio della classe Superstock. Un accordo da quarto pilota, da cosiddetta “riserva” pronta a subentrare in caso necessità ai piloti dell’equipaggio titolare. Nel 2021 come tuttora, il nostro Christian Gamarino rappresenta il “capitano” della Kawasaki #33. Proprio in quella edizione della maratona della Sarthe conobbe Clement, oltretutto da occasionale suo compagno di squadra.

CHRISTIAN GAMARINO RICORDA CLEMENT STOLL

“Sono senza parole“, ci ha confidato Christian Gamarino. “Clement l’ho conosciuto nel 2021 a Le Mans quando era il nostro quarto pilota. Un ragazzo molto discreto, tranquillissimo, persino timido. Quando rientrava ai box dopo aver provato la moto quasi aveva il timore di riferirci le sue sensazioni… Parliamo comunque di un pilota veloce, lo ha sempre dimostrato. Di lui conservo questo ricordo e mi dispiace un casino. Davvero, mi ha lasciato senza parole quando ho saputo di questa tragedia“, ha concluso ‘Gama’, impegnato in questi giorni a Misano per una serie di test con la Aprilia RSV4 del team MC7 Corse/SB Management in vista del National Trophy 2023.