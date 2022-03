Bradley Smith e Claudio Corti insieme nell’Endurance a Le Mans

Due veloci motociclisti, due amici, due piloti dai trascorsi (anche recenti in MotoGP). Insieme, Claudio Corti e Bradley Smith condivideranno una nuova esperienza. Parallelamente al loro Project 109 per la crescita di giovani talenti del motociclismo, entrambi torneranno a correre in un campionato del mondo. Nello specifico il Mondiale Endurance FIM EWC con la loro partecipazione confermata alla 24 ore di Le Mans del 16-17 aprile prossimi.

INSIEME NELL’ENDURANCE

Se il nome di Claudio Corti figurava già nella entry list provvisoria dell’evento, in occasione dei Pré-Test ufficiali tenutisi proprio al Circuit Bugatti è stato confermato anche l’arrivo di Bradley Smith. I due correranno con la Yamaha R1 #96 del team Moto Ain, compagine due volte in trionfo nella Coppa del Mondo Superstock, passata alla top class EWC lo scorso anno conquistando con Roberto Rolfo, Robin Mulhauser e Randy de Puniet il secondo posto assoluto al Bol d’Or.

CORTI E SMITH IN PISTA A LE MANS

Corti e Smith si alterneranno in sella a Corentin Perolari, già con Moto Ain Yamaha alla 6 ore di Most, conclusiva prova della stagione 2021. Entrambi hanno avuto modo di provare la R1 in questi giorni ai Pré-Test di Le Mans, ponendo le basi in vista della 24 ore del 16-17 aprile prossimi. Una maratona Endurance da condividere insieme, oltretutto con Smith al ritorno nella specialità. Nel 2015 con Yamaha Factory Racing Team conquistò una storica vittoria alla 8 ore di Suzuka, mentre nel 2016 una brutta caduta nelle prove (e conseguente infortunio) lo costrinse al forfait per la 8 ore di Oschersleben con YART.