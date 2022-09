BMW Motorrad in pole provvisoria al Bol d’Or

Un fine settimana di festa, un gran finale di stagione per il Mondiale Endurance FIM EWC, iniziato tuttavia con una… falsa partenza. Il Bol d’Or del Centenario ha vissuto un primo giorno di attività con ritardi nella mattinata dovuti all’assenza di commissari (!), ma con una scoppiettante prima sessione di qualifiche ufficiali. Con il tempo medio dei crono siglati dai due piloti più veloci, BMW Motorrad World Endurance si ritrova provvisoriamente in pole position a precedere F.C.C. TSR Honda e YART Yamaha, con i capo-classifica, Campioni del Mondo in carica e detentori del trofeo di Yoshimura SERT Motul Suzuki in quinta posizione.

SENZA COMMISSARI PROVE POSTICIPATE

Prima di addentrarci nella cronaca delle prime qualifiche, doveroso raccontare quanto registratosi questa mattina. Alle 8:50 in punto era prevista una prolungata sessione di prove libere, con la partenza posticipata dapprima alle 10:00 fino al definitivo orario delle 11:00. Il motivo? Presto spiegato. Con ragioni tuttora da chiarire, mancava un sufficiente numero di commissari per il regolare svolgimento delle attività in pista. Anzi: questa situazione, di fatto, si è risolta soltanto nel primo pomeriggio. Non una prima volta per il Mondiale Endurance (era già accaduto ad Estoril 2021, ma per un elevato numero di contagi COVID-19), nemmeno per il motociclismo (avete presente le trasferte extra-europee del Motomondiale? Ecco…). Di certo, non una bella figura, tanto che la sessione è stata poi rinominata in “prove non ufficiali” per ragioni assicurative. Senza un sufficiente numero di commissari, di fatto in caso di (gravi) incidenti sarebbe scoppiato un casino apocalittico. Con il lasciapassare dei team, si è concordato di scendere comunque in pista, con il progressivo ritorno della normalità soltanto nel pomeriggio.

LE PRIME QUALIFICHE DEL BOL D’OR

Per fortuna si sono regolarmente disputate le prime qualifiche ufficiali dove non sono mancati i tempi-record. Pronti-via, Markus Reiterberger in 1’52″267 ha siglato il nuovo primato avvicinato dal compagno di squadra Ilya Mikhalchik (1’52″415), garantendo così all’equipaggio BMW Motorrad #37 insieme a Jeremy Guarnoni la pole provvisoria. Figura seconda F.C.C. TSR Honda (con lo sfortunatissimo Gino Rea sostituito da Alan Techer), terza YART Yamaha (capitanata dal nostro Niccolò Canepa), con i leader del Mondiale di Yoshimura SERT Motul Suzuki al quinto posto. Ben figura Kawasaki SRC, quarta all’ultima gara di Gilles Stafler, così come Leon Haslam buon sesto con la Kawasaki Tati Team. Ritorna anche con ERC Ducati il nostro Lorenzo Zanetti, con la Panigale V4 R #6 attualmente 9^.

DOMANI LE SECONDE QUALIFICHE

Nella classe Superstock primato provvisorio di Honda National Motos a precedere la Wojcik Yamaha #777 affidata anche al nostro Kevin Manfredi, per una categoria dove sono in corsa per la Coppa del Mondo il No Limits Motor Team (Luca Scassa, Alexis Masbou, Stefan Hill), la Kawasaki Louit Moto condotta da Christian Gamarino e Kevin Calia e la Yamaha OG Motorsport by Sarazin capitanata da Roberto Rolfo. Domani la seconda e decisiva sessione di qualifiche ufficiali, anticipata questa sera dal turno di prove libere in notturna. Commissari permettendo…