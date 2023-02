AvioBike al via del FIM EWC anche nel 2023

Dal Bol d’Or 2017 il team AvioBike di Giovanni Baggi è presenza fissa del Mondiale Endurance FIM EWC. Una sfida che si rinnova anche per il 2023 che sancirà la sesta stagione consecutiva di partecipazione alle competizioni motociclistiche di durata da parte della compagine tricolore. Sempre nella classe Superstock, AvioBike porterà in pista la Yamaha YZF-R1 contraddistinta dal numero 101 e con una line-up di piloti rinnovata.

I PILOTI AVIOBIKE PER IL FIM EWC 2023

In sella alla R1 #101 ha trovato conferma lo svizzero Yves Lindegger, già parte della squadra nel 2022 in occasione della 24 ore di Spa Francorchamps ed il Bol d’Or. Accanto a lui correranno il francese David Henriques più Elia Crotta, elvetico con una prolungata militanza nella Pirelli Cup della Coppa Italia. In qualità di riserva ci sarà inoltre il bulgaro Martin Choy, già parte del team Energie Endurance 91 nelle passate stagioni.

GIOVANNI BAGGI TEAM MANAGER E PILOTA

Per il primo anno Giovanni Baggi non sarà pilota e/o riserva della propria squadra alle 24 ore, bensì si concentrerà esclusivamente sul suo ruolo di team manager e proprietario AvioBike. Indosserà in ogni caso casco e tuta nella Dunlop Cup 1000, trofeo inserito nel contesto della Coppa Italia, dove porterà avanti lo sviluppo degli pneumatici Dunlop e della R1 per il Mondiale Endurance FIM EWC.

AVIOBIKE SUL PODIO NEL FIM EWC STOCK

In queste 6 stagioni il team AvioBike si è distinto in positivo in svariate occasioni nel Mondiale Endurance. Memorabile il secondo posto di classe Superstock conseguito alla 12 ore di Estoril nel 2020, premio per gli sforzi compiuti per presentarsi sempre al via delle competizioni motociclistiche di durata.