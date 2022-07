8 ore di Suzuka 2022, al via i Test: Rea in pista

Ad un mese dalla “gara delle gare” in programma il 7 agosto prossimo, squadre e piloti della 8 ore di Suzuka 2022 si sono ritrovati sul leggendario tracciato dell’ottovolante per i consueti test ufficiali. Due giorni di attività iniziati con pista bagnata nella mattinata di martedì 5 luglio accogliendo in pista, tra gli altri, anche Jonathan Rea.

TIFONE HAGIBIS MINACCIA I TEST DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Questi “Official Test” registrano l’adesione di più di 30 squadre, speranzose di incontrare qualche finestra di bel tempo. Un lusso, considerando il passaggio del tifone Hagibis che ha colpito l’area di Tokyo lo scorso fine settimana, con la coda che ha comportato pioggia nella giornata di ieri e pista bagnata questa mattina. Tempi pertanto poco indicativi nelle primissime sessioni, dove tuttavia le squadre hanno macinato più chilometri possibili nell’eventualità di una 8 ore sotto la pioggia.

JONATHAN REA IN PISTA

Tra i piloti più attivi in pista non manca l’attesissimo Jonathan Rea. Alla sua prima (ed unica) sessione di test in vista della 8 ore di Suzuka 2022, il 6 volte Campione del Mondo è presente insieme ad Alex Lowes, arrivato proprio all’ultimo minuto tra voli cancellati e ritardi aerei. La coppia KRT si è alternata sulle due Kawasaki Ninja ZX-10RR #10 a disposizione, facendo tesoro del lavoro di set-up condotto da Leon Haslam nei precedenti test.

HRC SVELA LA CBR RR-RW #33

Non manca nemmeno il Team HRC che ha colto l’occasione per svelare la livrea che vestirà la CBR 1000RR-R #33 condotta da Tetsuta Nagashima, Iker Lecuona e Takumi Takahashi. Rispetto ai rumors delle scorse settimane, non presenta una colorazione-omaggio del 30° anniversario della CBR, bensì la classica livrea istituzionale Honda. Lecuona, arrivato a Suzuka direttamente dai test di Misano, ha girato molto su pista bagnata, con i meccanici HRC che hanno svolto numerose prove di pit-stop con simulazioni da record!

ANCHE YART DELLA PARTITA ALLA 8 ORE DI SUZUKA

Se Yamaha Factory con l’edizione 2019 ha chiuso il progetto 8 ore di Suzuka, la casa dei Tre Diapason è rappresentata da YART con il nostro Niccolò Canepa regolarmente in pista. Affiancato da Marvin Fritz e Karel Hanika, il motociclista genovese raggiungerà il prestigioso traguardo delle 5 presenze alla 8 ore, eguagliando il primato italiano detenuto da Daniele Veghini (2005, 2013, 2016, 2017, 2019, tutte con Aprilia).

SI PROSEGUE NEL POMERIGGIO

Con un progressivo miglioramento delle condizioni climatiche, le prove a Suzuka proseguiranno fino alla conclusiva sessione odierna da 70 minuti prevista a partire dalle 18:40 locali (le 11:40 italiane).