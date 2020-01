Tutte le date dei Test della 8 ore di Suzuka 2020

Le date dei Test ufficiali della 8 ore di Suzuka 2020: prove contingentate per le squadre e piloti ufficiali al via della gara-delle-gare.

Dallo scorso anno per la 8 ore di Suzuka sono state adottate delle restrizioni in materia di test privati. Un contingentamento delle prove voluto per contenere i costi, ma anche e soprattutto per limitare (ove possibile…) la disparità tra i cosiddetti “Factory Team” e gli altri.

SI RIPETE PER IL 2020

Per la 43esima edizione della 8 ore di Suzuka in agenda il 19 luglio prossimo è stata confermata questa regolamentazione in materia di Test. Complessivamente sono previste soltanto 5 giornate di test, in due distinte tornate. La prima di 3 giorni (i cosiddetti “Manufacturer/Tyre Test”), la seconda (“Official Test”) in prossimità del weekend di gara. Questi saranno gli unici test ai quali potranno presenziare le squadre con i propri piloti titolari.

LE DATE

La prima tornata di prove avrà luogo dal 30 giugno al 2 luglio prossimi. La seconda proprio nella settimana di avvicinamento alla 8 ore di Suzuka 2020, nello specifico il 15 e 16 luglio. Rispettando la nuova normativa in materia di Test, i team ufficiali non potranno provare a Suzuka dal 20 giugno, eccezion fatta per queste 5 giornate di Test. Una restrizione che riguarderà i Factory Team, ma non solo: anche per i piloti regolarmente iscritti all’evento e “di palmares”, nello specifico abitualmente impegnati in MotoGP, Mondiale Superbike, nello stesso FIM EWC, nei vari campionati nazionali (BSB compreso) e persino nell’All Japan Superbike (i migliori 15 della classifica di campionato).

CONTROMISURE

Chiaramente nulla vieta alle squadre di provare con collaudatori o nel periodo antecedente il 20 giugno. Con ogni probabilità tutti gli squadroni ufficiali delle case costruttrici effettueranno dei test proprio nel mese di giugno, replicando la contromisura intrapresa nella passata edizione della 8 ore di Suzuka.