Ecco la R1 di YART Yamaha per la 8 ore di Suzuka 2023

Complice il disimpegno del Yamaha Factory Racing Team al culmine di un lustro 2015-2019 che ha riservato 4 vittorie ed un secondo posto, spetta a YART il compito di difendere egregiamente i colori della casa dei Tre Diapason alla 8 ore di Suzuka. Sarà così anche per la 44^ edizione in agenda il 6 agosto prossimo dove la squadra di Mandy Kainz, sotto le insegne Yamalube YART Yamaha Official EWC Team, correrà nuovamente con una livrea speciale.

COLORI YAMALUBE PER LA 8 ORE DI SUZUKA

Come lo scorso anno, YART (acronimo di Yamaha Austria Racing Team) vestirà la propria R1 #7 con una speciale grafica con ben in vista i colori Yamalube e del suo prodotto di punta, RS4GP. Il risultato estetico è a dir poco apprezzabile, tanto che nella sua versione precedente la stessa YART aveva commercializzato una serie limitata di R1 “Suzuka Replica“.

ALLA 8 ORE DI SUZUKA CON LO STESSO TRIO

Grafica rinnovata, ma non i piloti. YART farà affidamento sul trio titolare formato da Marvin Fritz, Karel Hanika e dal nostro Niccolò Canepa, recordman italiano alla 8 ore di Suzuka in termini di giro veloce e di presenze (saranno 6 quest’anno). Prima di quest’impegno saranno della partita il 17-18 giugno prossimi alla 24 ore di Spa Francorchamps, con l’obiettivo di confermare e, ove possibile, migliorare il secondo posto ottenuto alla 24 ore di Le Mans lo scorso mese di aprile.

MISSIONE PODIO

Per quanto concerne la “gara delle gare“, l’ambizione di squadra è rappresentata dal podio. Un traguardo sfumato lo scorso anno nel corso dell’ultim’ora di gara in seguito ad un contatto di Marvin Fritz con un doppiato alla percorrenza della Spoon.