8 ore di Suzuka 2023: i primi team confermati al via

Alla 44^ edizione della 8 ore di Suzuka in programma il 6 agosto prossimo mancano 157 giorni, ma il conto alla rovescia è già iniziato. Secondo consuetudine per la “gara delle gare“, il prolungato processo di definizione delle squadre (massimo 65) ammesse al via comincia con largo anticipo. L’iniziale scrematura prevede una definizione di una prima lista di squadre dal posto garantito in virtù dei risultati 2022. Ecco quali.

14 TEAM DALLA 8 ORE DI SUZUKA 2022

Il primo criterio di selezione consiste, per l’appunto, nell’individuare fino ad un massimo di 14 squadre in base alla classifica finale dell’edizione 2022. Banalmente, si prende l’ordine d’arrivo e si assegna il cosiddetto posto garantito d’ufficio ai meglio piazzati. Esclusi i team permanenti del Mondiale Endurance FIM EWC (a loro volta già, dovessero partecipare, certi del posto in griglia) e chi non dovesse confermare in questa fase preliminare il proprio slot nell’entry list.

HONDA HRC PRESENTE

In questa lista chiaramente compare il Team HRC, in trionfo lo scorso anno, il quale rinnoverà la sfida con la CBR 1000RR-R #33 ed un equipaggio che verrà annunciato nei prossimi mesi. Di fatto nella lista dei team finora ammessi alla 8 ore di Suzuka 2023 figurano tutte le squadre classificatesi nella Top-20, con qualche eccezione. Come detto, i team del FIM EWC (Yoshimura SERT, YART Yamaha, F.C.C. TSR Honda, Kawasaki SRC oggi TRICKSTAR), più un paio di squadre che hanno per il momento declinato l’invito.

KAWASAKI KRT PER ORA ASSENTE

Oltre ad Honda Asia, spicca l’assenza di Kawasaki KRT, in trionfo nel 2019 e seconda lo scorso anno con Jonathan Rea, Alex Lowes e Leon Haslam. Nessun allarme, tuttavia: dovessero confermare l’intenzione (probabilissima) di affrontare nuovamente la sfida di Suzuka, rientrerebbero tra i 5 team opzionati dal Comitato di Selezione della 8 ore.

I PRIMI TEAM AMMESSI ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Team HRC (Honda)

S-PULSE DREAM Racing ITEC (Suzuki)

TOHO Racing (Honda)

Honda Dream RT Sakurai Honda (Honda)

Team ATJ with JAPAN POST (Honda)

Team Kodama (Yamaha)

GOSHI Racing (Honda)

Kawasaki Plaza Racing Team (Kawasaki)

SANMEI Team TARO PLUSONE (BMW)

NCXX Racing with RIDERS CLUB (Yamaha)

TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW (BMW)

TERAMOTO @ J-TRIP Racing (Suzuki)

Honda Hamamatsu Escargot RT (Honda)

KRP SANYOKOGYO & RS-ITOH (Kawasaki)