Nei prossimi giorni si conoscerà la lista dei team ammessi al via della 8 ore di Suzuka 2020 posticipata il 1 novembre prossimo.

Per quanto sia stata posticipata al 1 novembre prossimo, prosegue la marcia di avvicinamento alla 8 ore di Suzuka 2020. Nonostante le (legittime) incertezze legate alla regolare disputa dell’evento, il comitato organizzativo nei prossimi giorni rilascerà la prima lista dei team ammessi al via.

TRY OUT

Dal 2017 a questa parte, ciascun team interessato a correre alla 8 ore di Suzuka deve rispondere a determinate credenziali. Il posto è garantito solo a squadre iscritte in forma permanente al Mondiale Endurance FIM EWC o, in alternativa, in base ai risultati delle precedenti edizioni. Per questa ragione sono stati istituiti i “Suzuka Try Out“, una sorta di gare di qualificazione dove le squadre al via sono chiamate a far risultato per ottenere un posto per la 8 ore.

GARE CANCELLATE

Complice l’emergenza Coronavirus, di fatto i Suzuka Try Out 2020 sono stati letteralmente stravolti. Dei tre eventi previsti, si è disputata la sola 8 ore di Sepang. Cancellate invece le tappe dell’All Japan Superbike tra Suzuka e Motegi, con il risultati che i restanti posti per la 8 ore di Suzuka 2020 saranno decisi dal comitato organizzativo in virtù del palmares sportivo delle squadre.

LISTA

Le squadre interessate hanno avuto modo di formalizzare la propria richiesta di partecipazione dal nel periodo compreso dal 17 aprile al 7 maggio scorsi. Nei prossimi giorni, nello specifico domenica 17 maggio, Mobilityland annuncerà la lista di 29 team ammessi di diritto alla 43esima edizione della 8 ore di Suzuka. Un numero che si andrà a sommare alle 6 squadre già ammesse in virtù dei risultati 2019 ed alle 12 emerse dalla 8 ore di Sepang dello scorso mese di dicembre.

ENTRY LIST

Salvo cambiamenti nel programma, una prima entry list provvisoria sarà divulgata il 6 giugno prossimo. Prevedibilmente, non sarà un’edizione dei record: l’emergenza Coronavirus ha comportato delle ripercussioni economiche non di poco conto anche per i team giapponesi…