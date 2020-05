8 ore di Suzuka 2020: ecco i team ammessi al via

Ecco la lista completa di tutte le squadre ammesse di diritto alla 8 ore di Suzuka 2020 in programma il prossimo 1 novembre.

A 168 giorni dal via è stata definita la lista dei team ammessi di diritto alla 8 ore di Suzuka 2020. Posticipata al 1 novembre prossimo, la “gara delle gare” accoglierà complessivamente 65 team, la stra-grande maggioranza dei quali riportati in questo elenco, ma che dovranno confermare la loro partecipazione nei prossimi mesi.

SUZUKA 2019

In base ai risultati dell’edizione 2019 hanno ottenuto il diritto di partecipazione 6 squadre. Spicca chiaramente il Kawasaki Racing Team, in trionfo nell’assoluta ed attesa al via con Jonathan Rea, Alex Lowes e Xavi Fores, più altre cinque squadre. Tra queste Sakurai Honda, Honda Suzuka, Team Frontier (il Team Nobby di Noboru Ueda), ai quali si aggiungono TONE RT SYNCEDGE 4413 (primatista della Superstock) e NCXX Racing.

Kawasaki Racing Team Suzuka 8H

Honda Dream RT Sakurai Honda

Team Frontier

Honda Suzuka Racing Team

TONE RT SYNCEDGE 4413

Zaiff NCXX Racing & Zenkoukai

SEPANG 2019

Dodici in origine, ma con diversi forfait sono 9 le squadre ammesse di diritto in virtù dei risultati conseguiti alla 8 ore di Sepang 2019, prima ed unica gara di qualificazione disputata in vista della 8 ore di Suzuka 2020. Su tutti figura Honda Asia Dream Racing, la squadra di Makoto Tamada classificatasi 2° in Malesia, con il Team Sugai Racing Japan su Aprilia a chiudere il novero delle squadre ammesse di diritto.

Honda Asia Dream Racing with Showa

Team Plusone

Team Kodama

KRP Sanyokougyou & will raise RS-ITOH

Team Hanshin Riding School

T.Motokids icu Takada I.W. NAC SANYO

TransMap Racing with ACE CAFÉ

Yamashina Kawasaki KEN Racing & Auto Race UBE

Team Sugai Racing Japan

32 TEAM DAL COMITATO DI SELEZIONE

Complice la cancellazione di tutte le gare rientranti nei “Suzuka Try Out”, il comitato organizzativo della 8 ore di Suzuka 2020 ha selezionato complessivamente ulteriori 32 team. Criteri quali il palmares sportivo e la competitività dei piloti sono stati presi in esame per stilare questa lista. Presenti chiaramente squadroni come HARC-PRO Honda, Yoshimura Suzuki e, a sorpresa, il Team HRC, ancor oggi non ufficialmente confermato al via. Per la 8 ore di Suzuka 2020 la partecipazione del team ufficiale Honda sarebbe una buona notizia, specie in virtù del disimpegno di Yamaha Factory.

Advance MC & FOC Claymore

Akeno Speed Yamaha

Banner Racing

Club Next & Motobum

DOG HOUSE

GOSHI Racing

Honda EG Racing

Honda QCT Meiwa Racing

Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka

Honda Koyokai DREAM Racing Team

Honda Hamamatsu Escargot RT

Honda Ryokukai Kumamoto Racing

Keihin Honda Dream SI Racing

K’s Works Racing

motoCUBIC + MotorradToyota + NR

MotoMap Supply

MuSASHi RT HARC-PRO Honda

Team ATJ

Team BabyFace Powered by Yoshimura

Team HRC

Team Kagayama

Team Matsunaga & Kuno with Tottori

Team TJC

Team With87 KYUSHU

Teramoto @ J-TRIP Racing

TIO Verity

Tracks & Motorcycles #27

Yoshimura Suzuki Motul Racing

Team Nagano

Hamamatsu Team Titan

PlusOne MCRT

MobiusGreen YaoKawasaki

18 TEAM DEL FIM EWC

Per completare il novero dei 65 team ammessi al via restano 18 posti, tutti assegnati a team permanenti del Mondiale Endurance FIM EWC che dovranno confermare la loro partecipazione nei prossimi mesi. Se una prima entry list provvisoria dovrebbe essere pubblicata ad inizio giugno, i team hanno la possibilità di confermare o rinunciare la propria adesione all’evento nel periodo compreso dal 31 agosto al 13 settembre prossimo.