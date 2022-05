Moto in pista a Spa Francorchamps pensando alla 24h

All’unisono, tutti i piloti scesi in pista oggi a Spa Francorchamps per l’inaugurale giornata di Pré-Test in vista della 24h Spa EWC Motos del 4-5 giugno prossimi hanno profuso poche, ma significative parole. Dal “Che pista!“, al “Che figata!“. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti. Trascorsi 19 anni dall’ultima 24 ore di Spa disputata nel 2003 (all’epoca “24 ore di Liegi” e parte integrante del calendario del Master of Endurance), tra una ventina di giorni tornerà d’attualità una 24 ore leggendaria. Con squadre e piloti del FIM EWC che hanno potuto saggiare i saliscendi adrenalinici delle Ardenne in una prima giornata di test esaltante.

PROVE GENERALI A SPA FRANCORCHAMPS

Completati i lavori di ammodernamento indispensabili per ottenere l’omologazione FIM al fine di poter ospitare il Mondiale Endurance, questa due-giorni di Pré-Test è una sorta di prova generale per tutti. Una verifica della bontà del lavoro compiuto (già opportunamente accertata nel weekend della 6 ore WEC), un’occasione per tutti (o quasi) di scoprire Spa Francorchamps. Rispetto al layout Formula 1, cambia una sola curva (la Speaker), mantenendo così inalterata l’essenza e l’unicità di una pista mitica. L’unico interrogativo in vista della 24 ore del 4-5 giugno prossimi resta l’illuminazione, tanto che è stato concesso alle squadre di poter utilizzare dei fari supplementari nel weekend di gara.

IN PISTA VOLA BMW MOTORRAD

Per quanto concerne i verdetti di questa inaugurale giornata di prove, prevedibilmente lo squadrone BMW Motorrad World Endurance si è assicurato il miglior tempo. In trionfo alla 6 ore di Spa disputatasi nell’agosto 2021, di casa in Belgio (il Team MRP di Werner Daemen ha la base operativa a pochi chilometri dal circuito), la BMW M 1000 RR #37 condotta da Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni si è presa la “pole” di giornata in 2’20″887. A poco più di 4 decimi YART Yamaha con il nostro Niccolò Canepa affiancato da Marvin Fritz e Karel Hanika con, a seguire, F.C.C. TSR Honda, Yoshimura SERT Motul Suzuki e Kawasaki SRC.

DAVIES SU DUCATI A SPA FRANCORCHAMPS

A Spa Francorchamps oggi si è assistito al ritorno in sella di Chaz Davies, presente con ERC Endurance Ducati dopo la rinuncia personale di Le Mans. Il gallese è salito in sella alla Panigale V4 R #6, mentre Isaac Vinales ha girato con Moto Ain Yamaha. Per quanto riguarda i nostri colori, al top della classe Superstock figura il Team Kawasaki Louit Moto con il trio italiano formato da Christian Gamarino, Simone Saltarelli ed il neo-acquisto Kevin Calia. Presente anche Roberto Rolfo (secondo di classe Stock con OG Motorsport by Sarazin Yamaha) ed il No Limits Motor Team con il rinnovato equipaggio formato da Luca Scassa, Alexis Masbou e Stefan Hill.