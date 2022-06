YART Yamaha in pole alla 24h Spa: domani il via alle 13

Il Mondiale Endurance è quella specialità dove ci si confronta per 8 o 24 ore di fila in eventi iconici come la rientrante 24h Spa, Le Mans, Bol d’Or o la leggendaria 8 ore di Suzuka. Una disciplina dove, di fatto, YART Yamaha scatta sempre dalla pole position. Anche a Spa Francorchamps, secondo appuntamento del FIM EWC 2022, la squadra di riferimento di Iwata si è garantita la partenza davanti a tutti per la 24 ore in programma domani a partire dalle 13:00 in punto. Con il mostruoso primato di Karel Hanika di 2’18″845, combinato al 2’19″494 del nostro Niccolò Canepa, YART si è guadagnata 5 punti addizionali per la classifica nonché l’ottava pole nelle ultime dieci gare disputate dell’EWC.

IL RITORNO DELLA 24H SPA EWC MOTOS

Prima di rendicontare sull’andamento del secondo turno di qualifiche, doveroso partire con buone notizie. Salvo cataclismi dell’ultim’ora, la 24h Spa EWC Motos si disputerà regolarmente con partenza prevista per domani, sabato 4 giugno, alle 13:00, con annessa parte di gara in notturna. I problemi di illuminazione sono stati (parzialmente) risolti, come garantito dalla stra-grande maggioranza dei piloti scesi in pista ieri nelle libere in notturna. Le “torrette” installate last-minute hanno garantito una discreta luminosità in alcuni punti critici di Spa Francorchamps, per quanto si resti al buio soprattutto nei tratti di Pouhon e Blanchimont. Incrociando le dita per la 24 ore, in quel di Spa si scorgono anche le previsioni meteorologiche non propriamente esaltanti, con la pioggia destinata a far capolino tra sabato e domenica.

YART YAMAHA IN POLE

Non il massimo della vita, ancor più pensando a quanto di bello si è assistito nelle qualifiche ufficiali. Già il pilota più veloce in assoluto a Le Mans, Karel Hanika (rigenerato nell’Endurance) si è confermato al top anche a Spa indovinando un giro semplicemente perfetto a 180 km/h di media. Non da meno il nostro Niccolò Canepa che insieme a Marvin Fritz (OK dopo il botto di ieri alla Campus) sono stati gli artefici dell’ennesima pole di YART Yamaha. Per loro l’auspicio è che siano stati risolti i problemi di avviamento della R1 #7, dopo le 165 posizioni perse al via (!) nelle ultime 19 gare.

BMW E YOSHIMURA SERT A SEGUIRE

Nella media dei tempi dei due piloti più veloci di ciascun equipaggio, al secondo posto scatterà lo squadrone BMW Motorrad World Endurance (Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Jeremy Guarnoni), a caccia del riscatto dopo il prematuro ritiro di Le Mans. Terza posizione per i Campioni del Mondo in carica di Yoshimura SERT Suzuki (Gregg Black, Sylvain Guintoli e l’idolo di casa Xavier Simeon), seguiti da F.C.C. TSR Honda (doppia caduta di Gino Rea) e da Kawasaki SRC che rialza la testa. A completare il novero dei team ufficiali, ERC Ducati è sesta con l’apporto di Chaz Davies, andando così a completare una top-6 con rappresentate 6 distinte case costruttrici!

POLE ITALIANA NELLA STOCK

Con Claudio Corti positivo 10° assoluto con Moto Ain Yamaha, l’Italia dell’Endurance sorride anche per la pole Superstock a firma Kevin Manfredi (Wojcik Racing Team Yamaha #777). Nel mix anche Kawasaki Louit Moto (Christian Gamarino, Simone Saltarelli, Kevin Calia) ed il No Limits Motor Team (Luca Scassa, Alexis Masbou, Stefan Hill) reduce dall’ennesimo podio conseguito a Le Mans. Punta in alto anche Roberto Rolfo (OG Motorsport by Sarazin Yamaha #66) con la partecipazione italiana rinfrancata dalla presenza di Christian Napoli (Energie Endurance 91 Kawasaki) e dal team AvioBike con Yves Lindegger, Patrick Dangl ed Anthony Groppi, ma non solo. Nella classe Experimental, Jacopo Cretaro con la sperimentale ITEM 17 si è garantito la pole di categoria.