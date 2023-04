Nebbia, temperature polari, colpi di scena. Questi gli elementi caratterizzanti della primissima mattinata di domenica della 46^ edizione della 24h Motos Le Mans, atto inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2023. Raggiunti e superati i 2/3 di gara, F.C.C. TSR Honda comanda con 4 giri di vantaggio su YART Yamaha ed ERC Ducati, ritrovatisi in piena bagarre per la seconda posizione.

HANIKA CADE ALLA 24H MOTOS

Dopo primi problemi ai freni che hanno comportato una prolungata sosta ai box imprevista, l’inseguimento di YART Yamaha ha subito un contraccolpo. Alle 4:41 della notte, Karel Hanika insieme ad altri due piloti è finito a terra all’ingresso del Raccordement, tradito dalla presenza di olio in piena traiettoria. Incolpevole, il motociclista della Repubblica Ceca ha riportato la moto ai box, con la R1 #7 che adesso sconta 4 giri dai leader di F.C.C. TSR Honda. Una sfortunata battuta d’arresto per la squadra di riferimento dei Tre Diapason nell’Endurance, ancor più dopo un sensazionale stint notturno di Niccolò Canepa con passo record.

ERC DUCATI PUNTA AL PODIO

YART Yamaha si ritrova adesso in piena bagarre per la seconda posizione con ERC Endurance Ducati, ampiamente in zona podio con la Panigale V4 R #6 affidata a Chaz Davies, David Checa e Philipp Ottl. Una corsa, fino a questo momento, esente da errori per la squadra tedesca che gestisce l’impegno di Borgo Panigale nella specialità, con una top-3 che rappresenterebbe un risultato senza precedenti per la Ducati alla 24h Motos.

SUPERSTOCK COMPETITIVA ALLA 24H MOTOS

Mentre Yoshimura SERT dopo il botto al via ha riagganciato la top-10 in rimonta, nella Superstock continua la lotta. Il rinnovato team Tecmas MRP BMW comanda davanti a RAC41, mentre hanno perso il contatto con il podio Honda No Limits a causa di una caduta nella notte. Fuori dai giochi altresì Louit Moto Kawasaki: una caduta alle 3:06 di Kevin Calia ha danneggiato irrimediabilmente il telaio della ZX-10RR #33 del trio tutto italiano completato da Christian Gamarino e Simone Saltarelli.