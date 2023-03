YART Yamaha da record nei Pré Test della 24h Motos Le Mans

Sarà la 24h Motos Le Mans dei record? Secondo tradizione, la marcia di avvicinamento alla 24 ore motociclistica della Sarthe si è aperta con la consueta due-giorni di Pré-Test ufficiale con l’adesione di 47 delle 55 squadre attese al via. In questa circostanza, nonostante le basse temperature, si sono registrati tempi a sensazione, a cominciare dal nuovo primato del Circuit Bugatti per il FIM EWC a firma Karel Hanika di YART Yamaha.

YART YAMAHA PRENOTA LA POLE ALLA 24H MOTOS

Archiviato un sofferto 2022 con tante battute a vuoto ed occasioni mancate, YART Yamaha si è attrezzata al meglio per l’assalto al titolo Mondiale Endurance 2023. In termini velocistici, la R1 #7 gommata Bridgestone resta il riferimento, come testimonia il record di 1’34″759 siglato da Karel Hanika. Il motociclista ceco, nuovamente affiancato dal nostro Niccolò Canepa (nella foto d’apertura) e da Marvin Fritz, ha battuto il suo stesso 1’34″878 siglato lo scorso anno. Un bel viaggiare che riafferma i propositi ambiziosi della compagine di Mandy Kainz, regolare anche sul passo.

BMW SUGLI SCUDI

Con la M 1000 RR ultimo grido ed una nuova livrea su base cromatica nera, lo squadrone BMW Motorrad World Endurance a sua volta ha impressionato nei Test. Ilya Mikhalchik, Jeremy Guarnoni e Markus Reiterberger al quarto anno del progetto punteranno alla conquista del titolo, partendo dal secondo crono di 1’35″192 e dalla vittoria alla 24 ore di Spa dello scorso anno. BMW inoltre ha primeggiato nella classe Superstock con il team Tecmas che, da quest’anno, sarà supportato direttamente da Monaco di Baviera e della stessa struttura MRP che gestisce l’impegno dell’Elica nel FIM EWC.

BENE DUCATI

Il terzo tempo della conclusiva giornata di prove è ad appannaggio della Panigale V4 R #6 gommata Pirelli del team ERC Endurance Ducati. Superato l’amaro epilogo del Bol d’Or (storica vittoria sfumata ad un’ora e mezza dal termine), la squadra di riferimento Ducati Corse del FIM EWC ben figura nei Test della 24h Motos con David Checa, Chaz Davies e Philipp Ottl, richiamato per sostituire Xavi Forés in “congedo paternità“.

LOTTA IN VISTA DELLA 24H MOTOS

A seguire i Campioni del Mondo in carica di F.C.C. TSR Honda hanno preceduto Yoshimura SERT Motul e Moto Ain Yamaha, miglior squadra indipendente in classifica con la R1 #96 gommata Pirelli affidata ai nostri (velocissimi) Roberto Tamburini e Claudio Corti. L’Italia ben figura anche nella classe Superstock con il No Limits Motor Team, passato a Honda, costantemente nella top-3 di classe in termini di ritmo-gara con la CBR #44 condotta da Lorenzo Gabellini, Johan Nigon ed Alexis Masbou. Bene anche il trio-tutto italiano di Kawasaki Louit Moto con Christian Gamarino, Simone Saltarelli e Kevin Calia a loro volta con il potenziale di emergere nella 24 ore di Le Mans in agenda il 15-16 aprile prossimi.