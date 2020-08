24h Le Mans Moto: Niccolò Canepa trascinatore, No Limits da top ten (VIDEO)

Italiani alla ribalta nella fase finale: Niccolò Canepa sta trascinando Yamaha Yart, No Limits Motor Team è decimo e in gioco per il successo nella Stock

Grand’Italia nella fase finale della 43° edizione della 24h Le Mans Moto, evento mito del Mondiale Endurance. Niccolò Canepa sta trascinando la rimonta di Yamaha Yart, partita dalla pole coi favori del pronostico ma affossata da una scivolata di Karel Hanika avvenuta nel pomeriggio di sabato. La formazione ufficiale di Iwata era affondata nelle retrovie, ma per tutta la notte ha risalito la china. Nel video qui sopra le immagini esclusive più spettacolari della fase notturna. Con Niccolò in pista, a metà mattinata la YZF-R1 numero sette si è sbarazzata della BMW ufficiale, arpionando il quarto posto. In testa alla gara resta saldamente Honda TSR FCC, adesso con quatto giri di margine su SRC Kawasaki. Perde due tornate e il secondo posto Suzuki SERT, rallentata da un incidente causato da un contatto in fase di doppiaggio.

Eroico No Limits Motor Team

Ma la grande sorpresa della 24h Le Mans Moto viene da No Limits Motor Team, la formazione di Moreno Codeluppi che da anni rappresenta l’Italia nel Mondiale Endurance. Nonostante qualche traversia e un incidente, con riparazione della Suzuki GSX-RR a tempo di record, No Limits Motor Team sta occupando la decima posizione assoluta, in piena bagarre per il successo nella categoria Stock. L’avversario diretto è GERT56 BMW, in vantaggio di due giri quando mancano solo due ore alla fine. Ma in una gara come questa, i colpi di scena sono all’ordine del giro. Luca Scassa, Luca Vitali e Christophe Kemmer stanno andando fortissimo e non molleranno fino alla fine. Tra l’altro è ricomonciato a piovere…