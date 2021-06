24h Le Mans, colpo di scena: Yamaha Yart grave problema al motore

Addio sogni di gloria per la Yamaha alla 24h Le Mans: problema al motore. Strada spianata per Suzuki Sert. Eccezionale recupero per No Limits Motor Team

Quando la notte stava scendendo sulla 24h Le Mans ecco il colpo di scena che ha cambiato faccia alla gara. Yamaha Yart, equipaggio ufficiale della marca del diapason, intorno alla decima ora ha accusato un serio problema al motore. Sempre che i tecnici della formazione con base in Austria riescano a fare il miracolo di rimetterla in pista, per Yamaha Yart la possibilità di vincere l’apertura del mondiale endurance è già tramonta. Per dieci ore Karel Hanika, Marvin Fritz e il nostro Niccolò Canepa avevano tenuto testa alla Suzuki Sert Yoshimura, ingaggando un duello quasi da GP.

Suzuki vento in poppa

A questo punto la strada pare spianata per Gregg Black, Xavier Simeon e Sylvain Guintoli. Quando ancora non siamo al giro di boa della maratona, sono quattro i giri di vantaggio sulla Honda FCC TSR capitanata da Mike Di Meglio. Ma, come si è visto, nell’Endurance i colpi di scena sono dietro l’angolo. In terza posizione resiste la Kawasaki SRC, con cinque giri di ritardo dai leader.

No Limits Motor Team in gran recupero

La formazione italiana è stata protagonista di una prima parte di corsa fantastica, fino alla scivolata intorno alla sesta ora che ha fatto perdere parecchi giri (qui i dettagli) a Luca Scassa, Kevin Calia e Alexis Masbou. Ma nell’Endurance non si molla mai: la Suzuki GSX-RR, riparata velocemente, ha ripreso un bel ritmo e allo scoccare è già risalita in nona posizione, terzo della categoria Superstock.

