La 24 ore di Le Mans Moto 2021 in Diretta TV su Eurosport 2

Eurosport 2 garantirà la diretta televisiva della 24 ore di Le Mans Moto 2021, primo round del FIM EWC, a partire dalle 11:45 di sabato 12 giugno.

Sarà Eurosport 2 (Sky canale 211) a trasmettere in diretta TV esclusiva per l’Italia la 24 ore di Le Mans Moto del FIM Endurance World Championship, il Mondiale Endurance promosso ed organizzato proprio da Eurosport Events. Tra sabato 12 e domenica 13 giugno, garantite numerose finestre “live” dedicate al primo round del FIM EWC 2021.

IN DIRETTA LA 24 ORE DI LE MANS

Per quanto concerne la programmazione TV della 24 ore di Le Mans Moto 2021, si parte sabato 12 giugno alle 11:45 per seguire la partenza della corsa in programma alle 12:00 per una prima finestra LIVE fino alle 13:00. Successivamente, nuovo collegamento dalle 15:00 alle 16:00 e, sempre di sabato, dalle 18:00 alle 21:00. L’indomani, diretta non-stop delle conclusive 5 ore di gara dalle 7:00 fino all’arrivo delle 12:00, sempre con la telecronaca di Alessio Piana.

PRIMO ROUND FIM EWC 2021

La 24 Heures Motos di Le Mans, giunta quest’anno alla sua 44^ edizione, aprirà la stagione 2021 del Mondiale Endurance FIM EWC. Successivamente, il circus delle competizioni motociclistiche di durata affronterà la 12 ore di Estoril (sabato 17 luglio), il Bol d’Or (24 ore a Le Castellet, 18-19 settembre) e la 8 ore di Suzuka, attualmente confermata in data 7 novembre.

IL PALINSESTO DELLE DIRETTE TV SU EUROSPORT 2

Sabato 12 giugno

11:45 – 13:00 (Partenza alle 12:00)

15:00 – 16:00

18:00 – 21:00

Domenica 13 giugno

07:00 – 12:30 (Bandiera a scacchi alle 12:00)