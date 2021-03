Al Circuit Bugatti le squadre attese protagoniste della 24 Heures Motos Le Mans 2021 si ritrovano per la due-giorni di Pré Test ufficiali con numerose tematiche d'interesse.

A meno di tre settimane dall’evento, al Circuit Bugatti si entra già in clima 24 Heures Motos Le Mans. L’atto inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC verrà anticipato domani e dopodomani dalla consueta due-giorni di Pré Test ufficiali, occasione per verificare appieno il potenziale delle squadre attese protagoniste al circuito della Sarthe.

TOP TEAM IN PISTA

Un’opportunità per appassionati e addetti ai lavori di sincerare il livello di competitività di alcuni top team dell’EWC, già scesi in pista ad inizio mese tra i test privati SERT e Bridgestone. Proprio i Campioni del Mondo in carica di Yoshimura SERT Motul si ritroveranno questa volta con la squadra sostanzialmente al gran completo. Assenti alle precedenti prove, Sylvain Guintoli e Xavier Simeon affiancheranno Gregg Black, mentre Kazuki Watanabe sarà a Motegi per l’attesa wild card nella prova inaugurale dell’All Japan Superbike. Il confronto sarà apertissimo con YART Yamaha, F.C.C. TSR Honda (detentori del trofeo), Kawasaki SRC, BMW Motorrad World Endurance più ERC Ducati a completare il novero dei 6 team ufficiali.

52 TEAM AL VIA

L’adesione delle case costruttrici riafferma l’ottimo stato di salute del FIM EWC nonostante le criticità dovute all’emergenza COVID-19. A tutta la stagione 2021 si sono iscritti 35 team permanenti, vicini al record di 38 della passata stagione 2019/2020.

Saranno invece complessivamente 52 le squadre al via della 24 ore motociclistica di Le Mans, 3 italiane (No Limits Motor Team, AvioBike, Z Racing) e con 14 nostri portabandiera tra piloti titolari e riserve.

NATIONAL MOTOS PASSA ALLA STOCK

Di questi 52 team, 17 figurano nella top class EWC, la metà dei 34 al via della Superstock registrando il recente impegno di National Motos. La squadra parigina, vittoriosa nel 2006 e da oltre mezzo secolo di storia impegnata nell’Endurance, con il supporto di Honda France ha deciso di dare l’assalto alla Superstock con la nuova CBR 1000RR-R affidata a Guillaume Antiga e Stephane Egea più un terzo pilota che sarà “provinato” proprio in occasione dei Pré-Test.

Si scoprirà pertanto in questa circostanza il trio di piloti National Motos che, nel frattempo, ha già svelato la propria CBR Stock con la biker/influencer Bike Girl Paris. No, non farà parte dell’equipaggio titolare per la 24 ore…