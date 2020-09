12h Estoril: vince Yart Yamaha, Sert e Moto Ain campioni del mondo

La 12h di Estoril si chiude con la vittoria di Yart Yamaha di Niccolò Canepa. Suzuki Sert e Moto Ain campioni del mondo nelle categorie EWC e Superstock.

La 12 h di Estoril si conclude con la vittoria della Yart Yamaha, team di Niccolò Canepa. Secondo gradino del podio per F.C.C. TSR Honda France, terzo posto per Wójcik Racing Team. Suzuki Sert si conferma campione del mondo in virtù del 4° posto, bastava chiudere nella top-10. Nella categoria Superstock Moto Ain, con Roberto Rolfo, diventa campione del mondo.

AvioBike con Giovanni Baggi e i fratelli Napoli conclude all’11° posto. L’altro team italiano, No Limits Suzuki con Luca Scassa e Luca Vitali, chiude 14°.