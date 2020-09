Oggi si assegna il titolo iridato FIM EWC. In pole Yamaha YART trascinata da Niccolò Canepa, Roberto Rolfo con il titolo Superstock nel mirino. La programmazione video e TV.

La 12h Estoril oggi assegna il Mondiale Endurance. È l’atto finale di questa tormentata stagione, che ha visto – fra le altre cose – l’annullamento dell’evento clou, la 8 Ore di Suzuka che nel luglio scorso aveva emesso il verdetto dopo tantissimi colpi di scena. L’ultimo a pochissimi minuti dalla fine, con la rottura della Suzuki SERT rocambolescamente estromessa dai giochi. La stessa formazione può prendersi la rivincita oggi, partendo largamente favorita dal punteggio. Al di là dei calcoli, a Suzuki SERT basterà finire in top 10 per dare via alla festa della rivincita. In pole c’è Yamaha YART (qui cronaca e tempi), trascinata dal solito Niccolò Canepa. Il via alle 09.00 italiane.

Volata da non perdere, gli orari TV

La partenza della 12 ore di Estoril è stata anticipata di mezz’ora per la scarsa illuminazione dell’impianto riscontrata nelle prove libere in notturna di ieri. Si partirà dunque alle 8:00 locali, le 9:00 italiane. Eurosport 2 garantirà la trasmissione in diretta TV fino alle 11:30, con la copertura totale su Eurosport Player. Sky Sport trasmetterà nei prossimi giorni una sintesi di 45 minuti con le fasi salienti del conclusivo round 2019/2020 del FIM EWC, con il commento del nostro Alessio Piana. Su Corsedimoto, durante l’intera giornata, proporremo aggiornamenti e le highlights video.