12h Estoril, alle 10 il via: diretta su Eurosport2, le immagini su Corsedimoto

Alle 10 parte l'attesissima sfida all'Estoril: orari TV su Eurosport2, le immagini dei momenti topici nel corso della gara su Corsedimoto

Alle ore 10 (italiane) prende il via la 12h Estoril, secondo dei quattro appuntamenti del Mondiale Endurance. Qui di seguito gli orari TV. Nelle qualifiche Yamaha Yart ha strappato la pole, con un tempo monstre somma delle prestazioni del nostro Niccolò Canepa, il tedesco Marvin Fritz e il ceco Karel Hanika. Qui cronaca e tempi delle qualifiche.

Lotta furibonda

Su un tracciato corto e molto guidato, l’Endurance prepara una sfida elettrizzante che, com’è ormai tradizione della specialità, rischia di risolversi solo nelle battute finali. Yamaha Yart parte coi favori del pronostico, anche in virtù del successo ottenuto dallo stesso equipaggio nella passata stagione. Ma troverà una resistenza accanita, perchè altri costruttori hanno potenziale tecnico, team e piloti in grado di vincere. Parliamo di Suzuki Yoshimura, che guida il Mondiale dopo aver sbancato (letteralmente) la 24h di Le Mans: Sylvain Guintoli, ex iridato Superbike, è il “capitano” di equipaggio fortissimo. Ma anche Honda FCC può giocare le sue carte, senza contare la mina vagante BMW: la M può essere la sorpresa di giornata. Kawasaki, ex regina dell’Endurance, sembra aver perso un pò di terreno, mentre sarà interessante seguire la corsa di Ducati ERC: la V4 R troverà l’affidabilità necessaria?

Diretta su Eurosport2

Eurosport2 trasmette in diretta tutta la gara, dall’inizio alla fine. Il collegamento inizia alle 09:45 e terminerà dopo le 22 (italiane). Commento di Alessio Piana e Jacopo Zizza. Corsedimoto durante la giornata proporrà i video dei momenti più spettacolari della corsa, con aggiornamenti sulla situazione di classifica. Uno speciale di 45 minuti, sempre curato da Corsedimoto, andrà in onda mercoledi alle 21 su Sky Sport MotoGP HD.

