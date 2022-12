Dakar, tutti contro Sunderland: i favoriti dell’edizione 2023

Manca ormai pochissimo alla prossima edizione del Rally Raid Dakar. Una buona presenza di ragazze, non mancano anche gli agguerriti italiani, ora diamo un’occhiata ai favoriti. Stiamo parlando di una competizione che, pur non essendo più in Africa né in Sudamerica ma in Arabia Saudita, rimane pur sempre dura, pericolosa ed imprevedibile. I cosiddetti Big, coloro quindi che aspirano alla vittoria finale della competizione, sono raggruppati nella classe RallyGP: vediamo di chi si tratta.

Dakar 2023, il percorso scelto per questa edizione

Sunderland osservato speciale

Chiaramente il maggiore osservato speciale è colui che si presenta come vincitore del precedente evento, nonché campione World Rally-Raid Championship (W2RC). Numero 1 quindi sulla GasGas di Sam Sunderland, top 3 2022 completata da Pablo Quintanilla e da Matthias Walkner. Ricordiamo poi anche i podi delle altre Dakar disputate in Arabia Saudita: nel 2021 ha trionfato Kevin Benavides, primo sudamericano in trionfo in questa competizione, con Ricky Brabec e Sunderland a ruota. Nel 2020 invece vinse Brabec, seguito da Quintanilla e da Toby Price. Certamente non sono solo loro: attenzione ad esempio a José Ignacio Cornejo o ad Adrien Van Beveren, che in passato hanno accarezzato la vittoria finale prima del prematuro ritiro. Non dimentichiamo Mason Klein, gran debuttante nell’edizione 2022, o Daniel Sanders, super 4° all’esordio nell’edizione 2021. Da non escludere anche eventuali sorprese, come ne regala sempre il Rally Raid più famoso del mondo.

Rally Raid Dakar, tutti i vincitori dal 1979 ad oggi

Dakar 2023, i piloti RallyGP

1. Sam Sunderland – GBR – Red Bull GasGas Factory Racing

2. Ricky Brabec – USA – Monster Energy Honda Team

5. Joan Barreda – ESP – Honda – Monster Energy JB Team

7. Pablo Quintanilla – CHL – Monster Energy Honda Team

8. Toby Price – AUS – Red Bull KTM Factory Racing

9. Mason Klein – USA – BAS World KTM Racing Team

10. Skyler Howes – USA – Husqvarna Factory Racing

11. José Ignacio “Nacho” Cornejo – CHL – Monster Energy Honda Team

12. Martin Michek – CZE – KTM – Orion Moto Racing Group

14. Sebastian Buhler – GER – Hero Motorsports Team Rally

15. Lorenzo Santolino – ESP – Sherco Factory

16. Ross Branch – BWA – Hero Motorsports Team Rally

18. Daniel Sanders – AUS – Red Bull GasGas Factory Racing

19. Rui Gonçalves – PRT – Sherco Factory

20. Harith Noah – IND – Sherco Factory

25. Mohammed Balooshi – ARE – Husqvarna – Mx Ride Dubai

27. Joaquim Rodrigues – PRT – Hero Motorsports Team Rally

28. Maciej Giemza – POL – Housqvarna – Orlen Team

30. Antonio Maio – PRT – Franco Sport Yamaha Racing Team

33. Franco Caimi – ARG – Hero Motorsports Team Rally

42. Adrien Van Beveren – FRA – Monster Energy Honda Team

47. Kevin Benavides – ARG – Red Bull KTM Factory Racing

52. Matthias Walkner – AUT – Red Bull KTM Factory Racing

54. Daniel Nosiglia – BOL – KTM – Rieju Xraidsexperience

68. Tosha Shareina – ESP – BAS World KTM Racing Team

77. Luciano Benavides – ARG – Husqvarna Factory Racing

142. Stefan Svitko – SLO – KTM – Slovnaft Rally Team

Foto: Magnus Torquato/FOTOP