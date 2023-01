Dakar 2023, vittoria KTM o Husqvarna? Un’ultima tappa per saperlo

Siamo ormai quasi ai titoli di coda per quanto riguarda la Dakar 2023. Domani avrà luogo la tappa conclusiva, una speciale di 136 km da Al Hofuf a Dammam che decreterà il vincitore di questa edizione. Sappiamo già che andrà a Mattinghofen, visto che comandano due KTM ed una Husqvarna, mentre le Honda rimaste sono piuttosto lontane. Ma chi vincerà tra Toby Price, Kevin Benavides e Skyler Howes? Riguardo poi gli italiani, come si stanno comportando? Facciamo il punto.

Tre frecce per la Dakar 2023

Una 45^ edizione dai tanti ritiri eccellenti. In primis Sam Sunderland, campione in carica impossibilitato a difendere il titolo per infortunio. Stesso destino per Ricky Brabec, Joaquim Rodrigues, Rui Gonçalves, Joan Barreda, a cui oggi si sono aggiunti Mason Klein (ritiro) e Matthias Walkner (incidente ed infortunio). Honda quest’anno non è riuscita a graffiare come ci si aspettava, visti i nomi schierati, ed è chiaramente fuori dalla lotta finale, rimasta fra 3 piloti. Solo l’argentino ha già trionfato in Arabia Saudita, diventando nel 2021 il primo pilota sudamericano a vincere una Dakar, comprendendo tutt’e tre i continenti in cui è stata disputata. Una storia che potrebbe ripetersi? Benavides è a soli 12 secondi da Toby Price, che questa competizione l’ha vinta due volte, ma nel 2016 e nel 2019 si correva ancora in America Latina. Nella penisola arabica invece ha ottenuto solo un terzo posto finale nel 2020. Per Skyler Howes, da privato promettente (2019) a grande candidato al successo finale, sarebbe l’apoteosi. Il podio di Dakar è un risultato ancora mai visto, la vittoria sarebbe il grande trionfo della sua carriera.

La top ten RallyGP

1. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing

2. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +0:12

3. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +1:31

4. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +15:51

5. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +15:59

6. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing – +18:29

7. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +22:34

8. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +28:28

9. Lorenzo Santolino – Sherco Factory – +1:10:28

10. Franco Caimi – Hero Motosports Team Rally – +1:30:12

Dakar 2023, gli italiani in classifica

Nella classe Rally2 Paolo Lucci, il migliore della truppa tricolore, chiuderà al secondo posto. Il divario dal leader Romain Dumontier è ormai di 30 minuti, ma non si può dire che il concittadino dell’illustre Meoni non si sia fatto vedere in questa intensa Dakar. Nella stessa categoria segnaliamo anche Lorenzo Fanottoli che, dopo il finale prematuro al debutto nel 2022, si avvia a completare la corsa in 28^ piazza. Nella categoria Original by Motul (senza assistenza) Cesare Zacchetti mantiene la top ten, 9° a 9 ore e 43 minuti dal capoclassifica Charan Moore ma con un buon margine su Stuart Gregory che lo segue. Per il Veteran Trophy, piazzamenti ormai consolidati: Zacchetti è 3°, Franco Picco 5° e Iader Giraldi 7°. Guardando agli esordienti, tra guai meccanici, infortuni e ritiri, gli italiani rimasti in lista sono piuttosto staccati: il migliore è Ottavio Missoni 17°, Iader Giraldi è 25°. Ricordiamo i ritiri di Tommaso Montanari, Tiziano Internò, Alex Salvini, Lorenzo Maestrami, mentre Eufrasio Anghileri è ripartito, pur fuori classifica.

Foto: A.S.O./Horacio Cabilla