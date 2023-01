Dakar 2023, tappa 13: KTM gioie e dolori, ma è sempre davanti

Una giornata ricca di colpi di scena, soprattutto in casa KTM. Due ritiri da una parte, dall’altra vittoria di tappa e leadership nella generale. Kevin Benavides è infine il vincitore odierno dopo aver riavuto il tempo perso per soccorrere Walkner incidentato, Toby Price tiene il comando tra le moto. Sono di nuovo sette i ragazzi italiani in azione in questa Dakar: è ripartito Eufrasio Anghileri dopo i guai in tappa 11, Franco Picco corre con una frattura al pollice destro riportata ieri. Speciale odierna di 154 km da Shaybah ad Al Hofuf, un’ultima occasione per navigare sulle dune ma anche una tappa decisiva, trattandosi della penultima di questa edizione. La classifica finale è ancora provvisoria, vediamo cos’è successo finora.

Dakar 2023, tappa 13

Gli apripista una volta di più non sono favoriti, mentre KTM ha vissuto una giornata a due facce. Mason Klein ad esempio non è a posto dai due incidenti in tappa 9 e non ha preso il via, chiudendo così la sua Dakar. Matthias Walkner, in azione da tempo con un polso infortunato, oggi è incappato in un incidente dopo 55 km. Subito soccorso da Kevin Benavides, è stato poi evacuato dallo staff medico con dolori alla schiena. Una sosta di poco più di 23 minuti che gli vengono poi restituiti, determinando la classifica finale. Al traguardo intanto è il fratello Luciano a piazzare il miglior tempo, prima di essere sanzionato di un minuto e lasciare il comando provvisorio all’agguerrito rookie Michael Docherty. Si attende però a lungo, ecco infine i 23:10 minuti restituiti al pilota argentino di KTM, sufficienti per garantire la vittoria di tappa ma non la leadership generale. Quella rimane nelle mani di Toby Price, nonostante un piccolo incidente ed un errore di navigazione. Per gli italiani, Paolo Lucci è al traguardo in 16^ piazza provvisoria a +8:32 dal vincitore, Lorenzo Fanottoli è 41° a +36:39, gli altri sono ancora in viaggio.

La top ten provvisoria

1. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing

2. Michael Docherty – HT Rally Raid Husqvarna Racing

3. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing

4. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team

5. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing

6. Romain Dumontier – Team Dumontier Racing

7. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing

8. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team

9. Tosha Shareina – BAS World KTM Racing Team

10. Ross Branch – Hero Motosports Team Rally

Le classifiche complete (in aggiornamento)

Foto: A.S.O./Florent Gooden/DPPI