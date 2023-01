Dakar 2023, tappa 11: Husqvarna all’attacco, altro ritiro italiano

Luciano Benavides ci ha davvero preso gusto. Terzo trionfo di tappa in questa Dakar 2023, davanti alla GasGas di Daniel Sanders, alla KTM di Toby Price ed alla Husqvarna di Skyler Howes. Quest’ultimo di nuovo leader della generale con un margine minimo sulle KTM ufficiali. Questa edizione sembra aver preso la strada di Mattinghofen, ma i distacchi sono ridotti e mancano ancora parecchie tappe da disputare. Speciale odierna di 273 km ad aprire la marathon nel Empty Quarter tra laghi, dune, sabbia e sterrato. Ecco com’è andata.

Dakar 2023, tappa 11

Una volta di più, aprire il percorso non è mai favorevole: Ross Branch, Adrien Van Beveren e Michael Docherty lo sanno bene. Non ci mettono molto a ruggire le due Husqvarna guidate da Luciano Benavides e da Skyler Howes, con Daniel Sanders e Toby Price però che riescono ad inserirsi in mezzo al duo. Niente da fare però per quanto riguarda l’argentino, che anche oggi non si batte: gli basta qualcosa più di un minuto per rimanere davanti a Sanders e Price. Il quarto posto però è più che sufficiente a Howes per riprendere il comando della classifica generale, pur con un vantaggio di appena 28 secondi sull’australiano di KTM. Degli italiani, Paolo Lucci chiude 18° di tappa a +11:24, mentre segnaliamo l’abbandono dell’esordiente Lorenzo Maestrami. Lorenzo Fanottoli è 54° a +55:28, Iader Giraldi chiude 69° a +1:30:07, Franco Picco è 71° a +1:31:24. P74 per Ottavio Missoni a +1:36:46, avanti con Cesare Zacchetti 82° a +1:58:05.

La top ten provvisoria

1. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing

2. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +1:38

3. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +1:56

4. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +2:09

5. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +2:54

6. Sebastian Bühler – Hero Motosports Team Rally – +5:06

7. Romain Dumontier – Team Dumontier Racing – +5:34

8. Lorenzo Santolino – Sherco Factory – +5:43

9. Franco Caimi – Hero Motosports Team Rally – +5:58

10. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +6:22

Foto: A.S.O./H. Cabilla