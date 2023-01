Dakar 2023: ruggito di Branch in tappa 8, amaro stop di Sandra Gomez

Si vede Ross Branch! Dopo i guai meccanici che l’hanno condizionato nei giorni scorsi, il pilota del Botswana porta a Hero la sua seconda vittoria di sempre nella Dakar. Fanno la voce grossa anche Mason Klein e Daniel Sanders, così all’arrivo prima di una sanzione comminata allo statunitense. Paolo Lucci migliore degli italiani, oggi fuori dai 20 a +20:11, gli altri sono ancora in viaggio. Dopo la cancellazione della tappa 7 per maltempo, i motociclisti sono tornati in azione per la tappa 8 che completa la marathon (tutti senza assistenza). Una speciale di 346 km: valli pietrose per cominciare, seguono sabbia e dune alternate a sterrato, con in mezzo anche un breve tratto d’asfalto. Domani giornata di riposo a Riyadh, si chiude così la prima parte di questa Dakar.

Sono in corsa solo Mirjam Pol e Kirsten Landman, è un amaro abbandono per la pilota spagnola. Un guaio meccanico le aveva impedito di partire in tempo per la tappa 6, vedendosi così costretta a saltarla. Poteva ripartire fuori classifica, ma Gomez ha invece deciso di fermarsi, di chiudere prematuramente la sua Dakar 2023. I motivi sono di tipo fisico, l’ha spiegato lei stessa attraverso i suoi canali social. “Ho iniziato con un principio di ernia lombare” ha scritto Gomez. “Da due settimane stavo seguendo un trattamento e solo nel primo giorno ho avuto un po’ di dolore.” Il problema più importante però è un altro. “Il corpo è a pezzi per la mononucleosi, quasi non ho muscolo e non sono riuscita a prendere peso prima di arrivare.” Assieme a tanti altri piccoli problemi che, messi assieme, hanno segnato la sua strada verso la Dakar. “Se non ho più la possibilità di vincere o di arrivare dove posso, è meglio fermarsi. Mi servono ancora dei mesi prima di stare bene.”

Dakar 2023, tappa 8

Essere apripista non è mai la condizione migliore, nonostante i bonus. Lo sa bene il duo Hosqvarna che ha comandato la 6^ tappa: Luciano Benavides e Skyler Howes infatti sono da subito molto indietro, mentre Daniel Sanders sta costantemente migliorando dopo l’intossicazione alimentare di qualche giorno fa. Presto è il migliore di tappa, ma si fanno notare anche Mason Klein e Ross Branch: si forma così un terzetto in aperta competizione per la prima piazza odierna. Ma è l’alfiere Hero a fare sempre più la differenza sui due rivali: dopo i tanti problemi tecnici, ecco il riscatto con la vittoria di tappa! Mason Klein è 2°, ma in seguito c’è un cambio: l’esordiente in RallyGP riceve due minuti di penalità, ne beneficia Daniel Sanders promosso in seconda posizione. Nessun avvicendamento in classifica: Skyler Howes, nonostante il 19° posto di oggi, mantiene la prima piazza nella generale.

Gli italiani e le ragazze

Alla fine Paolo Lucci è 25° di tappa a poco più di 20 minuti dal vincitore. La brutta notizia è che perde ancora qualcosa da Romain Dumontier, leader della classifica Rally2. Lorenzo Fanottoli resiste agli acciacchi fisici ed è 52° a 1:13:45, bella tappa per Eufrasio Anghileri, che segue il suo connazionale a meno di due minuti. Buona giornata pure per Lorenzo Maestrami, 60° al traguardo a +1:21:26, solido Cesare Zacchetti 75° a +1:40:13, così come Franco Picco 85° a +1:56:43. Ottavio Missoni a +2:03:47 chiude due posizioni più giù rispetto all’esperto pilota vicentino, Iader Giraldi è 90° a +2:14:58. Delle due ragazze rimane, Mirjam Pol oggi chiude 43^ di tappa con un ritardo di un’ora e sette minuti dalla vetta, Kirsten Landman è 89^ a +2:09:46.

