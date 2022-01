Dakar 2022, finale con lutto: incidente fatale per un meccanico

Una triste ombra per chiudere la Dakar 2022. Quentin Lavalée, 20enne meccanico francese, è scomparso in un grave incidente.

Giornata finale della Dakar 2022, con la festa nelle varie categorie per i rispettivi campioni di questa edizione. Purtroppo però bisogna registrare un incidente mortale avvenuto durante il tratto di trasferimento. Dall’organizzazione dell’evento arriva infatti la comunicazione di uno scontro tra un’auto dell’assistenza ed un camion del luogo, stando alla prima ricostruzione della polizia del posto. Il fatto è avvenuto alle 11:30 locali al km 234, con un brutto finale: il 20enne francese Quentin Lavalée, alla guida dell’auto dell’assistenza del team PH Sport, ha perso la vita in seguito al grave incidente.

Il giovane sfortunatamente scomparso era capomeccanico della Peugeot 205 Turbo 16 della squadra, mezzo al via nella Dakar Classic (categoria in cui si corre con mezzi realizzati prima del 2000) con il numero 726. Una vita spezzata troppo presto per un incidente nella passerella finale di questa intensa edizione. Il passeggero, il belga Maxime Frère, è stato invece trasferito immediatamente al National Guards Hospital di Jeddah: è infortunato, ma cosciente. Una triste ombra a conclusione della Dakar 2022, che nel corso degli anni ha registrato tanti incidenti fatali, con protagonisti piloti, personale od eventuali spettatori.

Foto: A.S.O./Charly Lopez