Dakar 2021, tappa 9: bis Benavides con Cornejo sempre top, Price KO

Kevin Benavides si assicura la seconda vittoria della Dakar 2021, seguono il leader 'Nacho' Cornejo ed Adrian Van Beveren. Toby Price tra i ritirati di oggi.

Una nona tappa ricca di avvenimenti, con Honda che continua ormai a dettare il passo. Oggi ci pensa Kevin Benavides a conquistare la vittoria, la seconda in questa Dakar 2021, con José Ignacio Cornejo subito dietro e quindi ancora leader di questa edizione. Terzo è Adrian Van Beveren, unico pilota Yamaha ufficiale rimasto. Tra i ritiri spicca quello di Toby Price, che manteneva la seconda piazza generale, ma con il brutto incidente odierno deve dire addio alla corsa.

Da sottolineare un altro ritiro per i nostri colori. Stavolta si tratta del nostro miglior pilota, Maurizio Gerini, che ieri aveva completato regolarmente la tappa. Nel tragitto però si era reso protagonista di un incidente, con conseguente piccola emorragia all’addome. È tutto sotto controllo e gli esami del caso lo hanno dimostrato, ma saluta così la Dakar 2021. Ora in gara per l’Italia delle moto rimangono solamente Franco Picco e Cesare Zacchetti, anche loro in Original by Motul (senza assistenza esterna).

Succede davvero di tutto in questo percorso che parte ed arriva a Neom. La fortuna davvero non sorride a Yamaha: abbandona anche Ross Branch, col motore KO. Ora per la truppa della casa di Iwata rimane solo Van Beveren… Ma c’è un altro addio illustre: dopo le gesta eroiche nella Marathon, Toby Price è protagonista di un brutto incidente che lo pone fuori dai giochi. L’alfiere di punta KTM, dolorante a braccio e spalla sinistri, viene portato in elicottero all’ospedale di Tabuk per tutti i controlli. Stesso finale per Luciano Benavides (a lungo 3° di tappa), protagonista di una caduta che gli lascia problemi ad una spalla.

In questa giornata brillano ancora una volta i ragazzi Honda, scatenati in questa edizione della Dakar. In particolare evidenza il leader Cornejo e Kevin Benavides, in aperta contesa per la vittoria soprattutto nella seconda parte. Alla fine però sarà l’alfiere argentino ad avere la meglio, conquistando il successo di tappa davanti a ‘Nacho’ Cornejo, che mantiene ancora la leadership. Risale fino al terzo posto Adrian Van Beveren, a precedere la KTM di Matthias Walkner e Joan Barreda.

La top ten di tappa (provvisoria)

La top ten generale (provvisoria)

Le classifiche complete

Foto: Frédéric Le Floc’h/DPPI Media