Dakar 2021, tappa 8: per Cornejo prima vittoria e leadership consolidata

José Ignacio Cornejo mette il suo primo sigillo in questa Dakar 2021: ecco il successo nell'8^ tappa. De Soultrait out per incidente, KO meccanico per Caimi.

Ottava tappa della Dakar che vede la prima vittoria di José Ignacio ‘Nacho’ Cornejo. L’alfiere Honda fa sul serio e mette a referto il suo primo trionfo in questa edizione 2021, scalzando all’ultimo Toby Price e mantenendo la testa della classifica generale. Anzi, incrementando il margine sul rivale KTM, passato da un secondo a circa un minuto. Si allontana sul finale invece Joan Barreda, a lungo protagonista prima di accusare qualche problema. Addio alla top 3 odierna, completata da Ricky Brabec.

La seconda parte della Dakar è cominciata con una prima metà di Marathon molto combattuta. Il ‘secondo round’ odierno non è da meno, visto che a lungo rimangono in tre a contendersi la testa della corsa. Non sono mancati vari problemi: Price ad esempio ieri ha danneggiato la gomma posteriore, ma non essendo possibile cambiarla l’ha ‘riparata’ alla bell’e meglio con delle fascette. Stesso discorso per De Soultrait, che oggi si è arrangiato così modo per problemi al pneumatico anteriore. Ma la sua gara finisce comunque anzitempo: al km 267 è protagonista di una violenta caduta. Non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale di Tabuk per controlli.

Continua ad essere una Dakar problematica per Yamaha: ieri l’incidente di Branch, oggi invece saluta la compagnia Franco Caimi, fermato al km 282 dalla rottura del motore. Per quanto riguarda la competizione, i grandi protagonisti sono Barreda (da ieri con qualche guaio agli pneumatici), il leader Cornejo (ricordiamo, scattato per 2°) e Price. Anzi, è proprio l’alfiere KTM a portarsi presto davanti, seguito di un soffio dal duo Honda, finché sul finale ecco brillare Nacho Cornejo. Va a lui la vittoria di questa ottava tappa, conservando così la prima piazza generale davanti a Toby Price. Perde contatto Barreda, c’è Ricky Brabec in terza posizione al traguardo.

La top ten di tappa

La top ten generale

Le classifiche complete

Foto: Florent Gooden/DPPI Media