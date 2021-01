Dakar 2021, tappa 12: Vince Brabec, Kevin Benavides campione

Trionfo Honda anche nel 2021, stavolta grazie a Kevin Benavides. All'argentino basta il secondo posto dietro a Brabec, con cui completa una doppietta storica.

Si chiude un’altra Dakar trionfale per Honda, anzi stavolta doppiamente. Kevin Benavides è il nuovo campione per la casa dell’ala dorata, ma dietro di lui c’è Ricky Brabec, che con la vittoria di oggi chiude in seconda posizione, cedendo direttamente la corona conquistata nel 2020 al compagno di squadra. È la prima doppietta Honda dal 1987, quando ci fu il trionfo di Cyril Neveu davanti ad Edi Orioli, con Franco Picco quella volta 4°.

Appariva dura per KTM, che aveva tentato di tutto per tenere apertissima la competizione con il successo di ieri di Sunderland. Ma i problemi per lui sono iniziati da subito, vanificando ogni speranza. Si chiude nel peggiore dei modi anche per l’ultimo alfiere Yamaha rimasto, ovvero Van Beveren, che incappa in problemi tecnici dopo poco da partenza. La casa di Iwata mette a referto una Dakar davvero da dimenticare.

Non si può dire lo stesso per Skyler Howes, pilota BAS KTM ed anche nel finale in bella evidenza, così come Daniel Sanders, nettamente miglior rookie di questa edizione. Ma è una Dakar storica anche per Lorenzo Santolino e per Sherco, ma in top ten fino a questa volta: il pilota top per la Spagna in questa corsa chiude con uno splendido 6° posto in classifica generale. Segue a ruota Pablo Quintanilla, top per Husqvarna.

Foto: Florent Gooden/DPPI Media