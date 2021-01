Dakar 2021, tappa 11: vittoria di Sunderland, errore e KO per Barreda

Non mancano i colpi di scena fino alla fine. Oggi è giornata KTM con Sam Sunderland, seguono Quintanilla ed il leader Benavides. Barreda sbaglia ed è fuori dai giochi.

Penultima tappa della Dakar 2021 in cui brilla la KTM, in particolare con Sam Sunderland. È proprio lui infatti ad assicurarsi la vittoria odierna, la prima di questa edizione. Seconda piazza al traguardo per l’alfiere Husqvarna Pablo Quintanilla davanti a Kevin Benavides. Il pilota argentino mantiene la leadership in classifica generale, con un vantaggio di circa quattro minuti sul pilota britannico. Giornata da dimenticare invece per Joan Barreda, che chiude qui la sua Dakar.

Ricordiamo, per le condizioni meteo la speciale non è più di 464 km, ma è stata ridotta di circa 50 km. Anche oggi il team Honda inizia al meglio, ma le KTM di Sunderland e Sanders si stanno dando molto da fare per mettere i bastoni fra le ruote. Stesso discorso anche per l’alfiere Husqvarna Quintanilla, mentre Van Beveren perde molto tempo dai primi già nella prima parte di gara. Barreda è uno dei grandi protagonisti di giornata, presto al comando anche se con un margine ridotto. Ma c’è un grave errore! Il pilota spagnolo manca un punto di rifornimento e rimane senza benzina al km 267! Tutte le sue speranze di gloria si vanificano, visto che saluta la corsa…

Segnaliamo un errore anche per il campione in carica Brabec, che finisce fuori rotta, fortunatamente rientrando presto. Ma da sottolineare in particolare l’agguerrito assalto delle KTM, che oggi fanno la voce grossa con Sam Sunderland ed il rookie Sanders. Ma non è da meno Pablo Quintanilla, autore di una solida tappa chiusa con il secondo posto. Conclude terzo Kevin Benavides, che mantiene la leadership ma vedere Sunderland molto più vicino. Gran giornata anche per il rookie Daniel Sanders, anche oggi in bella evidenza.

Foto: Eric Vargiolu/DPPI Media