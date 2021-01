Dakar 2021, altro grave incidente: Pierre Cherpin in coma indotto

Brutto incidente nel corso della 7^ tappa della Dakar 2021. Il pilota Pierre Cherpin è in coma indotto dopo l'intervento d'urgenza per un grave trauma cranico.

Brutte notizie dopo la settima tappa della Dakar 2021. Sono molto serie le condizioni del motociclista francese Pierre Cherpin, protagonista di una terribile caduta al km 178 della corse domenicale. Lo sfortunato alfiere Husqvarna ha riportato un gravissimo trauma cranico ed è stato subito portato in elicottero all’ospedale di Sakaka. Lì è avvenuto l’intervento d’urgenza per ridurre l’ematoma, prima di essere posto in stato di coma indotto. Evidenziate anche fratture ad alcune costole.

Imprenditore 52enne, tre Dakar alle spalle e nuovamente attivo in questa sfida nella categoria Original by Motul (senza assistenza esterna), tiene sulle spine l’intero bivacco del rally più duro del mondo. Cerca di rassicurare la sua squadra con un post su Facebook: “Pierre è giovane e forte, si prendono cura di lui molto bene. L’immediata operazione è rassicurante.” Questo ciò che si sa fino ad ora, si spera arrivino in seguito notizie migliori.

Questo è il secondo importante incidente dopo quanto capitato a CS Santosh. Il pilota indiano del team HERO infatti era caduto nel corso della 4^ tappa, subito soccorso da altri concorrenti (tra i quali il nostro Gerini) prima dell’arrivo del personale medico. Tutti i controlli del caso però hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. “Non ha gravi lesioni fisiche tranne la spalla destra lussata e il trauma cranico” aveva informato il suo team. Si è deciso però provvisoriamente per il coma indotto per favorire un recupero migliore.

Nella giornata di domenica infine è arrivata la notizia di un lutto. Si registra infatti la scomparsa di Hubert Auriol, due volte campione in moto ed una in auto del Rally Raid Dakar. Gli è stato fatale il Covid-19, che ha peggiorato la battaglia col cancro che combatteva da tempo. A 68 anni si è spento così un altro eroe della corsa delle origini, quella che si disputava in Africa.